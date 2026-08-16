Wisła Kraków z ważną inwestycją. Podzieli się kosztami z Wieczystą

Wisła Kraków wymieni całą, a nie jak dotąd zakładano tylko część, murawy na stadionie przy Reymonta. Połowę kosztów tej inwestycji pokryje także Wieczysta, o czym donosi "Gazeta Krakowska".

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Będzie nowa murawa na Reymonta

Wisła Kraków po trzech pierwszych kolejkach nowego sezonu PKO Ekstraklasy ma sześć punktów. To wynik, który może zadowalać zarówno kibiców, lokalne media, jak i władze klubu oraz sam zespół. Z całą pewnością przegrane starcie z Piastem Gliwice także było do wygrania, ale zabrakło nieco lepszej gry w defensywie.

Niemniej wszyscy liczą na to, że to dopiero początek bardzo udanej kampanii dla Białej Gwiazdy. Pomóc w tym ma także spora inwestycja, która będzie miała miejsce na stadionie przy Reymonta. Według informacji, które przekazała „Gazeta Krakowska”, Wisła Kraków postanowiła wymieć całość murawy na swoim obiekcie. Po ostatnim koncercie Sanah miały zostać wymienione tylko te elementy, które uległy uszkodzeniu, ale nastąpiła zmiana decyzji. Ta ma pomóc w jeszcze lepszej grze zespołu przed własną publicznością.

Co jednak ważne, jak przekazano, partycypować w kosztach będzie także Wieczysta Kraków. Drugi z beniaminków swoje domowe mecze rozgrywa właśnie przy Reymonta i ustalono, że z tego tytułu zapłaci połowę kosztów. Debiut nowej nawierzchni nastąpi przy okazji… derbów Krakowa z Wieczystą 29 sierpnia.

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