Joao Felix lepszy od Cristiano Ronaldo. Odebrał prestiżową statuetkę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Ronaldo w cieniu Felixa. Młodszy Portugalczyk wygrał plebiscyt

Joao Felix ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Al-Nassr. 26-letni cofnięty napastnik był czołową postacią ekipy z Rijadu w ostatniej kampanii i bez wątpienia pomógł swojej drużynie sięgnąć po mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. 57-krotny reprezentant Portugalii właśnie został doceniony za doskonałą postawę.

Urodzony w Viseu atakujący został bowiem wybrany najlepszym zawodnikiem poprzedniego sezonu ligi saudyjskiej. Felix wyprzedził w tym plebiscycie między innymi swojego klubowego kolegę – Cristiano Ronaldo. Obaj Portugalczycy prezentowali wyśmienitą formę, ale młodszy z nich mógł pochwalić się nieco lepszymi liczbami. To właśnie jego postawa zrobiła największe wrażenie na organizatorach plebiscytu.

Felix z powodzeniem przywdziewa koszulkę Al-Nassr od lipca 2025 roku, kiedy przeprowadził się na Bliski Wschód za 35 milionów euro z Chelsea. W swoim piłkarskim CV posiada również Barcelonę, Atletico Madryt, AC Milan oraz Benfikę Lizbona. Portugalski gwiazdor w ostatniej kampanii rozegrał 47 meczów, zdobył 26 bramek i zanotował 19 asyst.