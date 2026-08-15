PSG ściąga belgijską perełkę. Piłkarz zaliczył już testy medyczne

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Mika Godts przechodzi do Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain jest bardzo aktywne podczas aktualnego letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, że drużynę Les Parisiens wzmocnili już Maghnes Akliouche, Ferran Torres, Lucas Digne, Khalil Ayari oraz Alessandro Longoni. Lada moment francuski gigant ogłosi kolejne wzmocnienie swojego składu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, nowym piłkarzem PSG zostanie również Mika Godts. 21-letni skrzydłowy przeszedł już testy medyczne i właśnie podpisał długoterminowy kontrakt z paryskim potentatem. Ajax Amsterdam zarobi na sprzedaży dwukrotnego reprezentanta Belgii około 55 milionów euro. Oficjalne potwierdzenie transakcji powinno nastąpić w najbliższym czasie.

Godts reprezentował holenderską ekipę od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się do niej z Genku za około milion euro. W poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkania, zdobył 17 bramek i zanotował 15 asyst. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 35 milionów euro. W paryskim zespole młody Belg będzie miał okazję rywalizować o najwyższe cele zarówno we Francji, jak i na arenie międzynarodowej.