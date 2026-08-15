Sporting Lizbona sięgnął po uczestnika mistrzostw świata

20:50, 15. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Sporting Lizbona

Sporting Lizbona pochwalił się zakontraktowaniem nowego zawodnika. Szeregi portugalskiego zespołu zasilił etatowy reprezentant Australii - Nestory Irankunda.

Nestory Irankunda
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Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Nestory Irankunda

Oficjalnie: Nestory Irankunda przeniósł się do Sportingu Lizbona

Sporting Lizbona poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Nestory’ego Irankundy z Watfordu. 20-letni skrzydłowy po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła 15 milionów euro.

Nestory Irankunda przyznał, że jest niezwykle szczęśliwy oraz wdzięczny, że trafił do drużyny Lwów. – Projekt wydał mi się bardzo dobry, a Sporting to oczywiście wielki klub z ogromną historią. Chciałem podjąć to wyzwanie i jestem na nie gotowy – powiedział zawodnik.

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Australijczyk jasno określił też swoje cele po przeprowadzce na Estadio Jose Alvalade. – Przyszedłem tutaj, aby zdobywać trofea oraz grać dla wspaniałych kibiców. Chcę tworzyć historię, a nie ma lepszego miejsca, by tego dokonać – dodał perspektywiczny atakujący.

Irankunda, który powinien być dużym wzmocnieniem portugalskiego giganta, przywdziewał koszulkę Watfordu od lipca 2025 roku. Wówczas przeprowadził się na Wyspy Brytyjskie za trzy miliony euro z rezerw Bayernu Monachium.

Reprezentant Australii w poprzedniej kampanii rozegrał 42 mecze, zdobył cztery bramki i zanotował pięć asyst. Warto dodać, że uczestniczył również w ostatnich mistrzostwach świata, na których strzelił jednego gola.