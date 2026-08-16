Głośnego odejścia z Jagiellonii nie będzie?! „Nie ma oferty”

Sławomir Abramowicz szykowany miał być do opuszczenia Jagiellonii tego lata, ale okazuje się, że nie ma za niego żadnej oferty. Powiedział o tym Maciej Szymański w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

Arena Akcji / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Jagiellonia na dziś nie ma ofert za Abramowicza

Jagiellonia Białystok dobrze weszła w nowy sezon zarówno PKO Ekstraklasy, jak i europejskich pucharów. Duma Podlasia jest już pewna gry w Lidze Konferencji Europy jesienią, ale wciąż może zagrać w Lidze Europy. Szanse na to są spore, a nadal zespołowi pomaga Sławomir Abramowicz, o którym już jakiś czas temu mówiono w kontekście odejścia.

Okazuje się jednak, że pomimo medialnych spekulacji i licznych plotek, obecnie nie ma na stole żadnej oferty za bramkarza Jagiellonii, a to zwiększa prawdopodobieństwo, że ten pozostanie w zespole na kolejny sezon. Powiedział o tym Maciej Szymański w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

– Na dzisiaj nie mamy żadnej oferty za Sławka Abramowicza, natomiast zdajemy sobie sprawę, że jeżeli nasi piłkarze prezentują się tak jak chociażby w ostatnim dwumeczu w europejskich pucharach, no to zwraca to uwagę klubów i nie możemy wykluczyć, że jakieś oferty na zawodników się pojawią – przyznał Maciej Szymański, dyrektor zarządzający Jagiellonii, w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

– Z drugiej strony ten potencjalny historyczny awans do Ligi Europy to też jest poziom, na jaki mam nadzieję, nasi piłkarze chcą grać i to chcą grać w barwach Jagiellonii, tak żeby po prostu wchodzić na jeszcze wyższy poziom i mam nadzieję, że będziemy też patrzeć na na Jagiellonię jako na klub, który jest bardzo atrakcyjnym środowiskiem do tego, żeby w nim być, żeby w nim się rozwijać i pracować być może na jeszcze lepsze propozycje niż te, które mogą spłynąć w najbliższym letnim okienku – dodał

Sławomir Abramowicz na koncie ma ponad 100 spotkań dla pierwszego zespołu Jagiellonii. Serwis „Transfermarkt” wycenia 22-letnirego młodzieżowego reprezentanta Polski na 5 milionów euro.

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