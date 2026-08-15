Brahim Diaz na radarze znanego klubu. Dojdzie do transferu?

22:03, 15. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fichajes.net

Brahim Diaz może opuścić Real Madryt przed zamknięciem letniego okienka transferowego. Jak donosi serwis Fichajes.net, chrapkę na sprowadzenie Marokańczyka ma Besiktas Stambuł.

Brahim Diaz
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Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz

Besiktas Stambuł zainteresował się Brahimem Diazem

Real Madryt w trakcie letniego okienka transferowego sprowadził między innymi Bernardo Silvę, Carlosa Espiego oraz Yana Diomande. W ekipie Królewskich poważnie wzmocniona została więc formacja ofensywna. W związku z tym pewny swojej przyszłości w drużynie Los Blancos nie może być Brahim Diaz, który w przypadku pozostania na Santiago Bernabeu miałby większe problemy z regularną grą.

Jak poinformował hiszpański serwis „Fichajes.net”, chrapkę na zakontraktowanie etatowego reprezentanta Maroka ma między innymi Besiktas Stambuł. Turecki potentat nie złożył jeszcze żadnej oferty za 27-letniego skrzydłowego, ale może przedstawić stosowną propozycję przed zamknięciem rynku transferowego. Wszechstronny piłkarz zdecydowanie wolałby jednak pozostać na dłużej w stolicy Hiszpanii.

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Marokański gwiazdor wrócił na Santiago Bernabeu w 2023 roku po trzyletnim wypożyczeniu spędzonym w Milanie, z którym sięgnął po mistrzostwo Włoch. W poprzedniej kampanii rozegrał 42 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował dziewięć asyst w koszulce Realu Madryt.

Umowa zawodnika z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Jego wycena na poziomie 35 milionów euro sprawia, że może być on łakomym kąskiem dla klubów z całej Europy.