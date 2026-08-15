Brahim Diaz na radarze znanego klubu. Dojdzie do transferu?

Brahim Diaz może opuścić Real Madryt przed zamknięciem letniego okienka transferowego. Jak donosi serwis Fichajes.net, chrapkę na sprowadzenie Marokańczyka ma Besiktas Stambuł.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz

Besiktas Stambuł zainteresował się Brahimem Diazem

Real Madryt w trakcie letniego okienka transferowego sprowadził między innymi Bernardo Silvę, Carlosa Espiego oraz Yana Diomande. W ekipie Królewskich poważnie wzmocniona została więc formacja ofensywna. W związku z tym pewny swojej przyszłości w drużynie Los Blancos nie może być Brahim Diaz, który w przypadku pozostania na Santiago Bernabeu miałby większe problemy z regularną grą.

Jak poinformował hiszpański serwis „Fichajes.net”, chrapkę na zakontraktowanie etatowego reprezentanta Maroka ma między innymi Besiktas Stambuł. Turecki potentat nie złożył jeszcze żadnej oferty za 27-letniego skrzydłowego, ale może przedstawić stosowną propozycję przed zamknięciem rynku transferowego. Wszechstronny piłkarz zdecydowanie wolałby jednak pozostać na dłużej w stolicy Hiszpanii.

Marokański gwiazdor wrócił na Santiago Bernabeu w 2023 roku po trzyletnim wypożyczeniu spędzonym w Milanie, z którym sięgnął po mistrzostwo Włoch. W poprzedniej kampanii rozegrał 42 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował dziewięć asyst w koszulce Realu Madryt.

Umowa zawodnika z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Jego wycena na poziomie 35 milionów euro sprawia, że może być on łakomym kąskiem dla klubów z całej Europy.