Iga Świątek – Emiliana Arango: gdzie oglądać na żywo?
Iga Świątek rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka w pierwszym meczu zmierzy się z Emilianą Arango. Spotkanie zapowiada się szczególnie interesująco, ponieważ dla Świątek będzie to pierwszy występ w tej edycji turnieju.
Rywalką Polki będzie Kolumbijka zajmująca obecnie 95. miejsce w rankingu WTA, podczas gdy Świątek plasuje się na piątej pozycji. Różnica w klasyfikacji jest zatem wyraźna. Tym samym to reprezentantka Polski będzie zdecydowaną faworytką tego pojedynku.
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Świątek przystępuje do turnieju w Cincinnati po bardzo udanym występie w Toronto. Polka będzie chciała szybko wejść na odpowiednie obroty i rozpocząć kolejną imprezę od zwycięstwa. Arango spróbuje natomiast wykorzystać fakt, że nie ma w tym spotkaniu nic do stracenia.
Obie zawodniczki spotkały się już wcześniej. Ich poprzedni pojedynek miał miejsce podczas US Open w 2025 roku. Wówczas Świątek nie pozostawiła rywalce większych złudzeń i wygrała 6:1, 6:2.
Iga Świątek – Emiliana Arango: transmisja za darmo
Mecz Iga Świątek – Emiliana Arango odbędzie się w niedzielę, 16 sierpnia 2026 roku. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 18:30 czasu polskiego. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport 2.
Iga Świątek – Emiliana Arango: transmisja w TV
Kibice, którzy nie będą mogli śledzić spotkania w telewizji, będą mogli obejrzeć je również przez internet. Taka transmisja będzie dostępna na platformie CANAL+ Online.
Mecz Świątek – Arango można oglądać w telewizji na antenie CANAL+ Sport 2 oraz na platformie CANAL+ online.
Mecz Świątek z Arnango rozpocznie się w niedzielę, 16 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:30.
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