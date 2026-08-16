Iga Świątek zagra z Emilianą Arango w 1/32 finału WTA Cincinatti. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 16 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Iga Świątek – Emiliana Arango: gdzie oglądać na żywo?

Iga Świątek rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka w pierwszym meczu zmierzy się z Emilianą Arango. Spotkanie zapowiada się szczególnie interesująco, ponieważ dla Świątek będzie to pierwszy występ w tej edycji turnieju.

Rywalką Polki będzie Kolumbijka zajmująca obecnie 95. miejsce w rankingu WTA, podczas gdy Świątek plasuje się na piątej pozycji. Różnica w klasyfikacji jest zatem wyraźna. Tym samym to reprezentantka Polski będzie zdecydowaną faworytką tego pojedynku.

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Świątek przystępuje do turnieju w Cincinnati po bardzo udanym występie w Toronto. Polka będzie chciała szybko wejść na odpowiednie obroty i rozpocząć kolejną imprezę od zwycięstwa. Arango spróbuje natomiast wykorzystać fakt, że nie ma w tym spotkaniu nic do stracenia.

Obie zawodniczki spotkały się już wcześniej. Ich poprzedni pojedynek miał miejsce podczas US Open w 2025 roku. Wówczas Świątek nie pozostawiła rywalce większych złudzeń i wygrała 6:1, 6:2.

Iga Świątek – Emiliana Arango: transmisja za darmo

Mecz Iga Świątek – Emiliana Arango odbędzie się w niedzielę, 16 sierpnia 2026 roku. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 18:30 czasu polskiego. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport 2.

Iga Świątek – Emiliana Arango: transmisja w TV

Kibice, którzy nie będą mogli śledzić spotkania w telewizji, będą mogli obejrzeć je również przez internet. Taka transmisja będzie dostępna na platformie CANAL+ Online.

Gdzie oglądać mecz Iga Świątek – Emiliana Arango? Mecz Świątek – Arango można oglądać w telewizji na antenie CANAL+ Sport 2 oraz na platformie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Iga Świątek – Emiliana Arango? Mecz Świątek z Arnango rozpocznie się w niedzielę, 16 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:30.

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