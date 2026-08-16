Co dalej z trenerem Cracovii?! Murat Colak komentuje

09:32, 16. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Terazpasy.pl

Cracovia słabo rozpoczęła sezon, a posada Bartosza Grzelaka z całą pewnością nie jest idealnie bezpieczna. Murat Colak w rozmowie z "Terazpasy.pl" jednak uspokaja i udziela wsparcia trenerowi.

Piłkarze Cracovii
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Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Colak wierzy w Grzelaka

Start sezonu w wykonaniu Cracovii trudno uznać za udany. Krakowianie w pierwszych trzech kolejkach dwukrotnie dzielili się punktami, a raz musieli uznać wyższość rywala. To rezultat, który jest wynikiem dalekim od satysfakcjonującego. Tym bardziej że jednym z przeciwników zespołu Bartosza Grzelaka był beniaminek.

Dlatego też coraz więcej mówi się o problemach klubu. Przede wszystkim letnie transfery wydają się niewystarczające, a ofensywne problemy przekładają się na sytuację punktową. To powoduje, że przyszłość Bartosza Grzelaka nie może być bez cienia wątpliwości spokojna. W trenera wierzy jednak Murat Colak, prezes zarządu Cracovii.

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– Trener Grzelak otrzymał konkretną wizję oraz projekt rozwoju i w pełni to zaakceptował. Obowiązkiem Zarządu jest udzielenie mu wszelkiego możliwego wsparcia. Wyniki są oczywiście kluczowe, ale jestem przekonany, że wykonamy dobrą pracę. Dlatego wolę nie dywagować o procedurach odwoławczych i czarnych scenariuszach – mamy teraz zbyt dużo pracy przy porządkowaniu klubu, by tracić energię na hipotetyczne kryzysy. Z trenerem współpracujemy na bieżąco, jesteśmy w kontakcie, by reagować na potrzeby zespołu – przekazał prezes Murat Colak w rozmowie z serwisem „Terazpasy.pl”.

Jestem z natury optymistą i nie lubię skupiać się na czarnych scenariuszach. Nie możemy myśleć w kategoriach: „co jeśli przegramy”. Do zamknięcia okienka transferowego 9 września robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wzmocnić zespół. Rozważanie pesymistycznych wariantów tylko podcina skrzydła i niszczy naszą motywację – dodał.

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