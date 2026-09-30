Messi żegna się z Argentyną. On może przejąć numer dziesięć na koszulce

10:03, 30. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  ESPN

Leo Messi w najbliższych dniach rozegra pożegnalny mecz w barwach reprezentacji Argentyny. Oznacza to, że legendarny numer dziesięć stanie się wolny. ESPN ujawnia, jaki piłkarz może przejąć dziesiątkę na koszulce.

Lionel Messi
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi kończy karierę w kadrze. Ten piłkarz może dostać jego numer

Leo Messi to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Już w przyszłym tygodniu Argentyńczyk zamknie jeden z najpiękniejszych dla siebie rozdziałów w karierze. Dokładnie w nocy z wtorku na środę czasu polskiego (6/7 października) rozegra ostatni mecz w barwach reprezentacji swojego kraju. Albicelestes zmierzą się towarzysko z Beninem. Co ciekawe, wczesniej podopieczni Lionela Scaloniego zmierzą się z Boliwią i Burkina Faso.

Selekcjoner reprezentacji Argentyny ujawnił jednak, że planowany przyjazd Messiego na kadrę wypada w najbliższą niedzielę. Nie weźmie więc udziału w dwóch wcześniejszych spotkaniach. Scaloni podkreślił jednak, że plan może ulec zmianie, ale wszystko zależy od decyzji samego piłkarza.

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Koniec kariery w kadrze oznacza, że Messi zwolni nie tylko funkcję kapitana, ale również legendarny numer dziesięć na koszulce. W kontekście przyszłego kapitana już wiadomo, że zostanie nim Cristian Romero, a jego zastępcami będą Emiliano Martinez i Lautaro Martinez. Nie wiadomo jednak, kto przejmie po nim numer dziesięć na koszulce. Argentyńskie ESPN wskazało jednak konkretnego piłkarza, który może dostąpić tego zaszczytu.

Ma nim być Nico Paz, o czym poinformował Diego Monroig. 22-latek urodzony w Hiszpanii to największa nadzieja Albicelestes na przyszłość. Na swoim koncie ma już 11 meczów w kadrze, w których strzelił jednego gola. Debiutował w 2024 roku w starciu z Boliwią w el. Mistrzostw Świata. Na co dzień Paz jest związany z Como, gdzie zachwyca na boiskach Serie A. Jest wychowankiem Realu Madryt.

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