Brzęczek i spółka blisko awansu na EURO. Został jeden krok

Reprezentacja Polski do lat 21 jest już o krok od awansu na przyszłoroczne młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Biało-Czerwoni muszą tylko dopilnować, żeby na finiszu nie wydarzyła się żadna katastrofa.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Młodzieżówka na finiszu walki o awans na Mistrzostwa Europy

Reprezentacja Polski U21 pod wodzą Jerzego Brzęczka nie przegrała jeszcze ani jednego meczu. Do tej pory rozegrali 8 spotkań i odnieśli komplet zwycięstw w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy. W najbliższych dniach powinni przypieczętować awans na turniej. Został im do wykonania tak naprawdę już tylko jeden krok. Podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania zmierzą się z reprezentacją Szwecji oraz reprezentacją Włoch.

Patrząc na tabelę oraz zasady awansu na przyszłoroczne EURO, wydaje się, że tylko totalny kataklizm może pokrzyżować marzenia Biało-Czerwonych. Z kompletem punktów Polska zajmuje 1. miejsce w grupie, wyprzedzając rówieśników z Włoch o trzy oczka. Co musi się stać, żeby świętowali awans?

Scenariuszy jest kilka. Przede wszystkim kluczowe będzie zwycięstwo ze Szwecją. Jeśli podopieczni Jerzego Brzęczka wygrają w środę (30 września) w Katowicach z drużyną ze Skandynawii, będą praktycznie pewni awansu, ale jeszcze nie oficjalnie. O wszystkim zdecyduje bezpośredni mecz z Włochami za kilka dni. Oczywiście biorąc pod uwagę, że Squadra Azzura nie zgubi punktów z najsłabszą w grupie Armenią. Remis lub porażka włoskiej kadry w starciu z Ormianami (1 października) automatycznie zapewni reprezentacji Polski bilet na Mistrzostwa Europy 2027.

Co, jeśli Polska przegra lub zremisuje ze Szwecją? Wtedy również o 1. miejscu w grupie przesądzi bezpośredni mecz z Włochami, lecz margines błędu będzie już dużo niższy. Warto dodać, że przy równej liczbie punktów o pozycji w tabeli zdecyduje w pierwszej kolejności bilans bramkowy, a następnie łączna liczba goli strzelonych oraz liczba bramek strzelonych na wyjeździe.

Ciekawie wygląda również sytuacja, jeśli chodzi o klasyfikację drużyn z 2. miejsc. Z niej bezpośredni awans uzyska najlepsza drużyna, a pozostałe zagrają w barażach. Jeśli zajęlibyśmy 2. miejsce w grupie, musimy spoglądać na młodzieżówkę Grecji, Finlandii i Danii. Natomiast zwycięstwo ze Szwecją przy niekorzystnym wyniku Greków przeciwko Łotwie (1 października) lub Irlandii Północnej (6 października) sprawia, że będziemy mogli świętować awans na EURO. Porażka ze Skandynawami plus wygrane Grecji, Finlandii i Danii mogą nieco skomplikować kwestie zajęcia 1. miejsca w tabeli drużyn z 2. miejsc. Ale na razie nie musimy się o to martwić. Kluczem jest zwycięstwo w środę (30 września) ze Szwecją na stadionie w Katowicach. Pierwsze spotkanie kadra Brzęczka wygrała aż (6:0).