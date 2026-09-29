Mbappe był minuty od katastrofy! Real Madryt miał szczęście

Kylian Mbappe nie dokończył meczu Turcja - Francja. W 59. minucie opuścił boisko z powodu kontuzji. Jak poinformował Jose Felix Diaz, gdyby piłkarz Realu Madryt grał kilka minut dłużej, mógłby pogłębić uraz i wypaść na resztę sezonu.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe mógł wypaść na cały sezon. Krok od tragedii

Kylian Mbappe nie będzie najlepiej wspominał wrześniowo-październikowego zgrupowania. Już podczas pierwszego meczu przeciwko Turcji zawodnik doznał kontuzji. Najpierw w 54. minucie wpisał się na listę strzelców, a pięć minut później zgłosił uraz i został zmieniony przez Desire Doue.

Po szczegółowych badaniach Real Madryt poinformował, że Mbappe doznał kontuzji kolana. Uraz nie jest jednak poważny. Przerwa w grze francuskiego gwiazdora nie powinna być dłuższa niż trzy tygodnie. Natomiast brakowało niewiele, żeby wypadł na całą resztę sezonu 2026/2027.

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Jose Felix Diaz poinformował, że Mbappe był kilka minut od tragedii. Gdyby nie zgłosił urazu i kontynuował grę, ryzykowałby pogłębienie urazu. Wtedy potrzebna byłaby operacja, która kosztowałaby go wiele miesięcy przerwy. Real Madryt może więc mówić o wielkim szczęściu podobnie jak sam piłkarz.

W tym sezonie Mbappe od początku potwierdza, że jest w świetnej formie. Na swoim koncie ma 8 bramek i 2 asysty w 8 meczach we wszystkich rozgrywkach. W Hiszpanii panuje przekonanie, że Jose Mourinho da mu odpocząć trochę dłużej. Jego miejsce na dziewiątce może zająć Carlos Espi lub Jude Bellingham, który mógłby zagrać jako fałszywy napastnik.

Podopieczni Jose Mourinho zajmują obecnie 4. miejsce w La Liga. Po 7. kolejkach mają już sześć punktów straty do FC Barcelony.