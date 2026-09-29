Lamine Yamal kontra Modrić. Wielki hit w Sewilli [ZAPOWIEDŹ]

13:09, 29. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Hiszpanii rozegra kolejne spotkanie w Lidze Narodów. La Roja zmierzy się u siebie z Chorwacją, a pierwszy gwizdek na Ramon Sanchez-Pizjuan zabrzmi o godzinie 20:45.

Lamine Yamal
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fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpania – Chorwacja. Mistrzowie świata zagrają u siebie

Reprezentacja Hiszpanii we wtorek po raz pierwszy od zdobycia mistrzostwa świata zagra przed własną publicznością. La Roja na Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan w Sewilli zmierzy się z Chorwacją w drugiej kolejce grupy 3 Ligi Narodów w dywizji A. Obie drużyny rozpoczęły rozgrywki od zwycięstw, więc stawką będzie utrzymanie się na szczycie tabeli. Hiszpania pokonała Anglię na Wembley (3:2). Chociaż po pierwszym golu Lamine’a Yamala musiała odrabiać straty. Chorwacja wygrała natomiast w Pradze z Czechami (2:1).

Dla zespołu Luisa de la Fuente spotkanie ma również szczególne znaczenie ze względu na powrót do kraju z dwiema gwiazdkami na koszulkach. La Roja chce tym samym dobrze rozpocząć nową edycję Ligi Narodów w roli gospodarza i po dwóch kolejkach pozostać liderem grupy. Goście prowadzenie przez Slavena Bilicia, będą chcieli sprawdzić się na tle aktualnych mistrzów świata i wywalczyć kolejne punkty. Obie ekipy mają już po trzy oczka. W związku z tym bezpośrednie starcie może mieć znaczenie dla dalszego układu tabeli.

Historia spotkań i ostatnia forma

Hiszpania ma korzystny bilans ostatnich spotkań z Chorwacją. La Roja wygrała trzy poprzednie bezpośrednie mecze, a ostatni raz przegrała z tym rywalem w listopadzie 2018 roku, gdy Chorwaci zwyciężyli 3:2 w Lidze Narodów. Hiszpanie wygrali również dwa ostatnie starcia podczas mistrzostw Europy i w Lidze Narodów. Bilans całej rywalizacji pokazuje jednak, że Vatreni potrafili sprawiać Hiszpanii problemy, szczególnie w meczach o dużą stawkę.

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Obie reprezentacje rozpoczęły obecną edycję od zwycięstw. Hiszpania odwróciła losy spotkania z Anglią i wygrała 3:2 po bramkach Lamine’a Yamala, Alexa Baeny oraz Mikela Oyarzabala. Chorwacja odpowiedziała wynikiem 2:1 z Czechami, a gola na wagę trzech punktów zdobył Marco Pasalić. Tym samym wtorkowy mecz będzie batalią dwóch zespołów, które już na starcie wypracowały sobie dobrą pozycję w grupie.

Najważniejsze postacie meczu

Po stronie Hiszpanii największą uwagę ponownie przyciągnie Lamine Yamal. Skrzydłowy FC Barcelony szybko otworzył wynik rywalizacji na Wembley i pozostaje jednym z najważniejszych zawodników ofensywnych zespołu De la Fuente. Ważną rolę może odegrać także Pedri, który w meczu z Anglią zanotował 50. występ w reprezentacji. Hiszpanie mają jednak więcej argumentów, a w poprzednim spotkaniu z ławki rezerwowych gole strzelali Baena i Oyarzabal.

Chorwacja nadal może liczyć na doświadczenie Luki Modricia, który w spotkaniu z Czechami zdobył pierwszą bramkę dla swojej drużyny. 41-letni pomocnik pozostaje jednym z liderów zespołu. Bilić ma jednak do dyspozycji również zawodników z młodszego pokolenia. Jednym z nich jest Pasalić, który rozpoczął mecz w Pradze jako rezerwowy, a następnie przesądził o zwycięstwie Chorwatów. To właśnie jego forma może być jednym z tematów przed spotkaniem w Sewilli.

Sytuacja kadrowa

Hiszpania przystąpi do meczu bez Erica Garcíi, który doznał problemów z lewym kolanem podczas rozgrzewki przed spotkaniem z Anglią. Obrońca Barcelony został wycofany ze zgrupowania, a jego miejsce zajął Robin Le Normand z Atletico Madryt. Wcześniej z powodu urazu ze składu wypadł również Pedro Porro.

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Hiszpanii
  • wygraną Chorwacji
  • remisem
  • wygraną Hiszpanii
  • wygraną Chorwacji
  • remisem

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Chorwacja również ma kilka problemów zdrowotnych. Z powodu kontuzji ze zgrupowania wycofali się Josip Juranović oraz Martin Erlić, a w ich miejsce powołani zostali odpowiednio zawodnicy uzupełniający kadrę, w tym Marin Pongracić, Lovro Majer i Kristijan Jakić. Bilić ma zatem ograniczone możliwości rotacji w defensywie. Chociaż jednocześnie otrzymał dodatkowe opcje przed meczem z Hiszpanią.

Przewidywane składy:

Hiszpania: Simon – Cucurella, Huijsen, Cubarsi, Pubill – Ruiz, Rodri – Baena, Olmo, Lamine Yamal – Oyarzabal

Chorwacja: Livakovic – Perisic, Gvardiol, Vuskovic, Stanisic, Modric, Kovacic, Pasalic, Petar Sucic, Luka Sucic, Budimir.

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