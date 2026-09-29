PSG wkroczyło do gry. Cztery wielkie kluby chcą obrońcę Porto

Paris Saint-Germain planuje wzmocnić prawą stronę defensywy. Jak informuje Caught Offside, Paryżanie obserwują Alberto Costę z FC Porto, ale konkurencja jest ogromna.

fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

65 milionów euro za obrońcę

Paris Saint-Germain nie jest jedynym klubem zainteresowanym Portugalczykiem. Według informacji Caught Offside sytuację zawodnika monitorują również Manchester City, Manchester United oraz Arsenal. Na tym etapie żaden z wymienionych klubów nie przedstawił jednak oficjalnej oferty.

Alberto Costa może być atrakcyjną opcją dla europejskich gigantów ze względu na swój wiek i potencjał rozwoju. Prawy obrońca występuje w Porto, do którego przeniósł się latem ubiegłego roku z Juventusu. Portugalski klub zapłacił za niego 15 milionów euro.

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Porto zabezpieczyło się jednak przed odejściem Alberto Costy za niewielką kwotę. W jego kontrakcie, obowiązującym do czerwca 2030 roku, znajduje się klauzula odstępnego opiewająca na 65 milionów euro. Co ciekawe, 10 procent potencjalnego transferu ma trafić do Juventusu.

Tak wysoka cena oraz długi kontrakt mogą utrudnić przeprowadzenie transakcji. Na razie kluby ograniczają się do obserwacji sytuacji Portugalczyka, lecz przy tak mocnej konkurencji jego nazwisko może być jednym z ciekawszych w kontekście przyszłych ruchów transferowych.

23-latek w tej kampanii wystąpił w ośmiu spotkaniach. Spędził na boisku łącznie ponad 600 minut. Piłkarz ma też na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii. Alberto Costa do ligowego grania wróci 10 października. Porto zmierzy się wówczas z Maritimo.