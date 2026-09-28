4,02 mln kontra 2,59 mln. Polacy jasno pokazali swój wybór

Reprezentacja Polski przyciągnęła przed telewizory 2,59 mln widzów w meczu z Bośnią. Mariusz Wójcicki na platformie X podał, jak wynik wypada przy finale ME siatkarzy.

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy reprezentacji Polski

Piłkarze nie mieli podejścia do siatkarzy

Reprezentacja Polski w piłce nożnej nie może pochwalić się wynikiem oglądalności zbliżonym do tego, który osiągnęli siatkarze. Według danych Nielsena spotkanie Biało-czerwonych z Bośnią i Hercegowiną obejrzało 2,59 mln osób. Warto jednak zaznaczyć, że dane dotyczą wyłącznie tradycyjnej telewizji, czyli telewizji naziemnej, satelitarnej i sieci kablowych.

Znacznie większą widownię zgromadził natomiast sobotni finał mistrzostw Europy w siatkówce. Starcie Polska – Francja przyciągnęło aż 4,02 mln widzów. Oznacza to różnicę przekraczającą 1,4 mln odbiorców na korzyść siatkarskiego hitu.

Mariusz Wójcicki na platformie X zwrócił uwagę na wyniki obu transmisji, komentując, że cieszy go rosnące zainteresowanie odbiorców siatkówką. Jego wpis dotyczył jednak wyłącznie danych z telewizji linearnej. W zestawieniu nie uwzględniono widzów korzystających z transmisji internetowych.

Podane liczby pokazują skalę zainteresowania dwoma reprezentacyjnymi wydarzeniami sportowymi, które odbyły się w odstępie zaledwie kilkudziesięciu godzin. Finał ME siatkarzy zgromadził przed telewizorami wyraźnie większą publiczność niż piątkowe spotkanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Dane Nielsena obejmują widownię z telewizji naziemnej, telewizji satelitarnej i kablowej.

Kadra Jana Urbana okazję na poprawę swojego wyniku będzie mieć w poniedziałkowy wieczór. Wówczas piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45.