Marcin Bułka wróci do poważnego grania
Marcin Bułka od ponad roku występuje w NEOM SC, do którego przeniósł się po opuszczeniu Francji. Początki w Arabii Saudyjskiej nie były jednak dla niego łatwe, ponieważ sporą część poprzedniego sezonu stracił z powodu kontuzji. Latem pojawiały się informacje o możliwej zmianie klubu, lecz ostatecznie bramkarz pozostał w swoim zespole.
Reprezentant Polski w ostatnim czasie odzyskał miejsce między słupkami i miał okazję pokazać się również w ważnym spotkaniu z Al-Hilal. Bułka wystąpił także w dwóch jesiennych meczach reprezentacji Polski, a jego przyszłość klubowa ponownie stała się przedmiotem dyskusji.
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Łukasz Gikiewicz w audycji „W KADRZE” na kanale TVP Sport na platformie YouTube przekazał, że jego zdaniem transfer jest już przesądzony. – On już nie będzie grał od stycznia w Arabii Saudyjskiej, przejdzie do ligi TOP 5. Będzie transfer. Nie powiem nic więcej – powiedział były piłkarz.
Gikiewicz zdradził również, że do zmiany klubu mogło dojść już podczas ostatniego okna transferowego. – Już teraz było blisko, ale po prostu się nie dogadał. Weźmie do kieszeni „dudki” i obierze kierunek „Europa”. Wraca do poważnego grania – zapewnił ekspert.
Na razie nie wiadomo jednak, jaki konkretnie klub miałby pozyskać Bułkę ani do której z pięciu czołowych lig miałby trafić polski golkiper. To pozostaje wciąż tajemnicą.