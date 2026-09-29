Piątek wrócił! Przypomniał o sobie golem w pucharze

15:36, 29. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Krzysztof Piątek zagrał drugi mecz w sezonie 2026/2027. Polak wystąpił w pucharowym starciu pomiędzy Al-Shahaniya - Al-Duhail. W 87. minucie wpisał się na listę strzelców.

Krzysztof Piątek
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Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek z golem w QSL Cup

Krzysztof Piątek latem zeszłego roku zmienił klub, przechodząc do katarskiego Al-Duhail. W swoim pierwszym sezonie strzelił 17 bramek i zanotował 5 asyst w 36 meczach. Niemniej jednak nie pomogło mu to w wywalczeniu na stałe miejsce w składzie. Z racji zmiany przepisów w tamtejszej lidze i zmniejszenia limitu obcokrajowców o połowę, reprezentant Polski został skreślony z listy zawodników uprawnionych do gry w rozgrywkach ligowych.

Klubu w trakcie letniego okna transferowego również nie udało mu się zmienić. Jedyną szansą na zebranie minut są występy w QSL Cup, czyli krajowym pucharze. Piątek wystąpił ostatnio w pierwszym składzie przeciwko Al-Arabi, a w poniedziałek zagrał z Al-Shahaniya.

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Drugim występem w tym sezonie przypomniał o swoim istnieniu polskim kibicom. W 87. minucie Piątek wpisał się na listę strzelców, zdobywając pierwszego gola w kampanii 2026/2027. Był to jednak jego ostatni występ w najbliższych miesiącach. Z racji tego, że nie jest zgłoszony do gry w lidze, kolejny mecz może rozegrać dopiero 26 grudnia, gdy jego Al-Duhail zmierzy się z Al-Markhiya w QSL Cup.

Niewykluczone, że w styczniu poszuka drogi ucieczki z Kataru. Jeśli marzy o regularnej grze i ponownym występie z orzełkiem na piersi, transfer jest wręcz obowiązkowy. Problem stanowi jednak wysoka pensja oraz długość kontraktu z Katarczykami do czerwca 2028 roku.

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