Radomiak Radom ogłosił nowego trenera. Powrót do Ekstraklasy

Radomiak Radom oficjalnie zaprezentował nowego trenera. Został nim John Carver, a więc były szkoleniowiec Lechii Gdańsk. Podpisał z klubem kontrakt do końca obecnego sezonu z opcją przedłużenia.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

John Carver nowym trenerem Radomiaka Radom

Radomiak Radom przed rozpoczęciem sezonu 2026/2027 zdecydował się na zmianę trenera. Odpowiedzialność za wyniki zespołu przejął Tomasz Kaczmarek. Pod jego wodzą „Zieloni” wygrali tylko trzy z ośmiu spotkań. Co prawda, nie został zwolniony, ale zdecydował się odejść, gdy zgłosił się po niego Raków Częstochowa. W efekcie klub z Radomia musiał ponownie szukać nowego szkoleniowca. We wtorek (29 września) ogłosili swój wybór.

– John Carver nowym trenerem Radomiaka! Angielski szkoleniowiec podpisał z naszym Klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon – brzmi komunikat klubu.

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Stery w Radomiaku przejął John Carver, czyli trener, który w poprzednim sezonie pracował już w PKO BP Ekstraklasie. Anglik od listopada 2024 do maja tego roku odpowiadał za wyniki Lechii Gdańsk. Po spadku z ligi rozstał się z klubem z Trójmiasta. W wywiadach podkreślał jednak, że chciałby wrócić do Polski.

Carver podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia. Jego głównym zadaniem będzie utrzymanie drużyny w Ekstraklasie. Wcześniej pracował jako samodzielny trener m.in. w Omonii Nikozja, Sheffield United czy Newcastle. Był także asystentem selekcjonera reprezentacji Szkocji.

Na ten moment Radomiak plasuje się na 14. miejscu z dorobkiem 8 punktów. Carver zadebiutuje (12 października) w meczu z Motorem Lublin.