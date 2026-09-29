Bayern negocjuje z Olise. Tyle wyniesie klauzula wykupu

Bayern Monachium w najbliższym czasie usiądzie do rozmów z Michaelem Olise ws. nowego kontraktu. Jak podaje Bild, w umowie znajdzie się klauzula odstępnego. Francuz będzie do wzięcia za 200 mln euro.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

200 mln euro klauzuli odstępnego w kontrakcie Olise

Bayern Monachium w ostatnich latach stał się jedną z najlepszych obecnie drużyn na świecie. Pod wodzą Vincenta Kompany’ego spisują się fenomenalnie. Nie tylko wygrali Bundesligę dwa razy z rzędu, ale także włączyli się do walki o najcenniejsze trofeum, jakim jest Liga Mistrzów. Jedną z kluczowych postaci w układance trenera jest oczywiście Michael Olise. Transfer francuskiego skrzydłowego spłacił się bardzo szybko.

Olise stał się nie tylko gwiazdą Bayernu i Bundesligi, ale jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. Łącznie ma już 50 goli i 58 asyst w 114 meczach. Nic dziwnego, że latem zainteresowany był nim Real Madryt. Choć do transferu nie doszło, wydaje się niemal pewne, że jest to kwestia czasu.

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Na ten moment jednak przyszłość Olise jest związana z Bayernem. Klub z Monachium rozpocznie niebawem rozmowy kontraktowe z piłkarzem. Obecna umowa obowiązuje do połowy 2029 roku, lecz Bawarczycy chcą ją przedłużyć aż do 2032 roku. Jednocześnie zawodnik dostałby dużą podwyżkę. Ponadto w kontrakcie miałaby się znaleźć kwota odstępnego. Bild sugeruje, że najbardziej realna wydaje się kwota w wysokości 200 milionów euro.

W tym sezonie Olise ma na swoim koncie już 8 bramek i 4 asysty w 7 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jest wyceniany na 170 mln euro.