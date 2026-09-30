Bayern wytypował następcę Neuera. Topowy bramkarz na radarze

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Donnarumma pod lupą Bayernu Monachium

Bayern Monachium powoli przygotowuje się na życie bez Manuela Neuera. W przyszłym roku bramkarz będzie obchodził 41. urodziny i dużo wskazuje na to, że jest to jego ostatni sezon w klubie z Bawarii. Obecny kontrakt wygasa wraz z zakończeniem sezonu. Z Bawarczykami jest związany od 2011 roku.

W klubie jest jeszcze dwóch innych golkiperów: Sven Ulreich oraz Jonas Urbig. Ten pierwszy ze względu na wiek (38 lat) nie jest brany pod uwagę w kontekście bycia nową „jedynką”. Zdecydowanie większe szanse ma 23-letni wychowanek FC Koeln, który trafił do Monachium w styczniu tamtego roku. Z doniesień TeamTalk wynika jednak, że Bayern może wykorzystać problemy Man City i sięgnąć po Gianluigiego Donnarummę.

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Man City znalazł się nad przepaścią. Angielski gigant został uznany za winnego 114 z 115 zarzutów dot. nieprawidłowości finansowych. Najbardziej dotkliwą karą byłaby degradacja z Premier League. Wtedy praktycznie wszyscy piłkarze mieliby wolną rękę, aby zmienić klub. Jeśli pojawi się okazja, Bayern Monachium będzie chciał z niej skorzystać i wyciągnąć Donnarummę, w którym widzą następcę Neuera.

Donnarumma jest także na radarze włoskich drużyn jak Juventus oraz AC Milan, którego jest wychowankiem. Na Etihad Stadium trafił latem tamtego roku z PSG za 30 mln euro. Do tej pory wystąpił w 50 meczach, w których zachował 21 razy czyste konto.