Reprezentacja Szwecji straciła Emila Holma przed meczem z Polską. Aftonbladet informuje o poważnym urazie obrońcy, a jedna z prognoz zakłada nawet sześć miesięcy przerwy.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Szwedzi mają problem przed meczem z Polską

Reprezentacja Szwecji przystąpi do poniedziałkowego spotkania bez prawego obrońcy Bologni. Holm doznał urazu tylnej części uda w starciu z Rumunią i musiał opuścić boisko na noszach. Szwedzka federacja potwierdziła później, że zawodnik opuścił zgrupowanie i wróci do klubu, aby rozpocząć rehabilitację.

Problem może być jednak znacznie poważniejszy. Według włoskich mediów rozważana jest operacja, a prognozy dotyczące przerwy są na ten moment różne. „La Gazzetta dello Sport” wskazuje na około trzy miesiące absencji, natomiast „Corriere dello Sport” przewiduje nawet cztery do sześciu miesięcy bez gry. Ostateczna diagnoza będzie zależała od dalszych badań.

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Holm ma za sobą wyjątkowo pechowy okres. 26-latek wcześniej stracił możliwość występu w mistrzostwach świata z powodu kontuzji, a teraz ponownie znalazł się poza boiskiem. Portal Aftonbladet przypomina, że Szwed w ostatnich latach wielokrotnie zmagał się z problemami zdrowotnymi. Sam zawodnik niedawno mówił o frustracji związanej z kolejnymi urazami.

Dla reprezentacji Szwecji absencja Holma oznacza osłabienie przed bezpośrednim starciem z Polską. Obrońca Bologni rozpoczął mecz z Rumunią w podstawowym składzie, ale w 63. minucie nie był już w stanie kontynuować gry. Selekcjoner Graham Potter nie zdecydował się na dowołanie następcy.