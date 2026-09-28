Reprezentacja Polski zremisowała z Bośnią i Hercegowiną (0:0) na PGE Narodowym w spotkaniu pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Narodowej. Kto pokazał się z dobrej strony, a kto rozczarował? Oto noty dla Biało-czerwonych za środowe spotkanie. Oceny w skali szkolnej od 1-6, gdzie 1 to poniżej krytyki, a 6 to występ genialny.

fot. TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Szwecja - Polska

Reprezentacja Polski w poniedziałkowy wieczór rozegrała drugie spotkanie w tegorocznej edycji Ligi Narodów, mierząc się na wyjeździe ze Szwecją. Biało-czerwoni przystępowali do tego starcia po remisie z Bośnią i Hercegowiną

Ekipa prowadzona przez Jana Urbana chciała w Solnej sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach i zrobić ważny krok w kierunku powrotu do dywizji A. Ostatecznie Polacy ponownie nie zdołali wygrać, a po porażce 1:3 ich sytuacja w grupie stała się jeszcze trudniejsza

Kto tym razem zasłużył na pochwały, a kto zawiódł oczekiwania? Goal.pl wystawił oceny reprezentantom Polski za spotkanie ze Skandynawami

Szwecja – Polska, noty za mecz

Marcin BUŁKA (2,5) – Drugi raz z rzędu w polskiej bramce stanął bramkarz NEOM SC. Bułka trzykrotnie skapitulował, ale ogólnie zaprezentował się z niezłej strony. Przy straconych golach nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Już w piątej minucie golkiper dobrze interweniował po uderzeniu Patrika Waalemarka. Później kilka razy bez większych problemów radził sobie również z dośrodkowaniami rywali. Bagaż trzech straconych bramek musi jednak mieć wpływ na jego notę.

Jan BEDNAREK (2,5) – Nie był to udany występ środkowego obrońcy FC Porto. Bednarek został uprzedzony przy dośrodkowaniu, po którym w dziewiątej minucie Benjamin Nygren otworzył wynik spotkania. Po zmianie stron przy drugim golu dla Szwedów mógł natomiast zrobić więcej. Gdyby w odpowiednim momencie wyciągnął nogę, być może zdołałby zablokować uderzenie. 30-latek ostatecznie dostosował się do słabego występu całej formacji defensywnej Biało-czerwonych.

Jakub KIWIOR (2,5) – Z jednej strony pochodzący z Tychów piłkarz wydawał się najmocniejszym punktem obrony reprezentacji Polski. Na nic się to jednak zdało. Kiwior próbował uspokajać grę, a także długimi przerzutami uruchamiać kolegów z przodu. Problem w tym, że przy tak słabej postawie całego zespołu pojedyncze dobre zagrania nie były w stanie odmienić obrazu spotkania. Obrońca FC Porto nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Chociaż wynik zdecydowanie nie działa na jego korzyść.

Przemysław WIŚNIEWSKI (2,5) – Rosły defensor wrócił do wyjściowego składu reprezentacji Polski i znów może mieć koszmary związane z występem Biało-czerwonych w Szwecji. Wiśniewski notował udane wślizgi i dobrze radził sobie przy wybijaniu piłki. W kluczowym momencie zabrakło mu jednak odpowiedniej koncentracji. Przy trzecim trafieniu dla Skandynawów zostawił bez krycia Viktora Gyokeresa, który ustalił wynik rywalizacji na 3:1.

Szwecja bezlitośnie wykorzystała błędy Biało-czerwonych

Matty CASH (2,5) – Bez wątpienia zawodnik Aston Villi był aktywny. W trakcie 76 minut szukał okazji do dośrodkowań i podejmował próby zagrywania długich piłek. Od Casha oczekiwano jednak zdecydowanie więcej. Reprezentant Polski nie był w stanie w wystarczającym stopniu wpłynąć na ofensywę zespołu, a jego aktywność nie przełożyła się na konkretne sytuacje. Przy takiej postawie całej drużyny trudno ocenić jego występ pozytywnie.

Tymoteusz PUCHACZ (2) – Wielu postronnych obserwatorów domagało się powołania zawodnika Sabah Baku do reprezentacji Polski. Gdy Puchacz otrzymał szansę na zaprezentowanie się na międzynarodowym poziomie, został jednak mocno zweryfikowany. W trakcie swojego pobytu na boisku bardzo często wybierał bezpieczne rozwiązania i zagrywał piłkę do tyłu. Takich podań zaliczył aż 17. Między innymi dlatego jego statystyka celnych zagrań wyglądała bardzo dobrze, bo na 42 podania aż 40 trafiło do adresata. W pewnym sensie była to jednak gra na alibi. Jeśli chodzi o akcenty ofensywne, Puchacz pozostawił spory niedosyt. Sam przed meczem podkreślał, że jest przede wszystkim rozliczany z zadań defensywnych, ale jako wahadłowy powinien dawać zespołowi zdecydowanie więcej również w ataku.

Dużo podań, ale mało konkretów

Wiktor NOWAK (3,5) – Pomocnik Slavii Praga zaliczył udany debiut w starciu z Bośnią i Hercegowiną. W poniedziałkowy wieczór również grał odważnie i szukał swoich szans, między innymi przy uderzeniach z dystansu. Wraz z upływem czasu i pojawiającym się zmęczeniem jego wpływ na grę zespołu był jednak coraz mniejszy. Na plus należy zapisać skuteczność w pojedynkach z rywalami. Słabiej wyglądała natomiast jego gra w powietrzu. Mimo wszystko świeżo upieczony reprezentant Polski może być zadowolony ze swojego występu.

Piotr ZIELIŃSKI (3,5) – Pomocnik Interu Mediolan zagrał przeciwko Szwedom jako kapitan reprezentacji Polski i wziął na siebie odpowiedzialność za kreowanie gry. To właśnie po akcji zainicjowanej przez Zielińskiego na listę strzelców wpisał się Sebastian Szymański. Kapitan próbował napędzać kolejne ataki i szukał sposobu na przełamanie szwedzkiej defensywy. Nie był to jednak występ, który pozwoliłby reprezentacji Polski odwrócić losy spotkania.

Reprezentacja Polski powinna zmienić ustawienie po meczu ze Szwecją? Tak

Nie

Tylko personalnie Tak

Nie

Tylko personalnie 0 Votes

Nicola ZALEWSKI (3,5) – W piątek pomocnik Atalanty zagrał słabe spotkanie, ale w poniedziałek jego postawa wyglądała już znacznie lepiej. Zalewski zaliczył asystę, napsuł sporo krwi obrońcom rywali i kilka razy mocniej szarpnął na boku boiska. Widać było większą energię i zdecydowanie w jego poczynaniach. Finalnie wysiłek zawodnika nie wystarczył jednak, aby Biało-czerwoni uniknęli porażki. Reprezentacja Polski pozostaje już od pięciu spotkań bez zwycięstwa.

Lepsze oblicze Żukowskiego

Sebastian SZYMAŃSKI (3,5) – Jeden z bardziej doświadczonych polskich piłkarzy zdobył jedyną bramkę dla Biało-czerwonych w poniedziałkowy wieczór. Szymański w końcu się przełamał. Chociaż był blisko trafienia już w spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem wykorzystał swoją szansę i dał reprezentacji Polski impuls do walki o korzystny rezultat. Oprócz gola zapewnił drużynie również sporo waleczności i zaangażowania.

Mateusz ŻUKOWSKI (3,5) – 24-latek zaliczył udany występ. Napastnik jest oczywiście rozliczany przede wszystkim ze zdobywanych bramek, ale Żukowski pokazał również, że dobrze czuje się w roli zawodnika tworzącego zagrożenie pod bramką rywala. Kilka razy w pierwszej połowie dobrze odnalazł się w polu karnym po podaniach kolegów. Oddał jeden, ale za to celny strzał, z którym poradził sobie bramkarz reprezentacji Szwecji. Polski napastnik dużo walczył i można odnieść wrażenie, że wykorzystał swoją szansę, aby pokazać się szerszej publiczności.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy

Nadzieje na impuls z ławki były większe

Przemysław FRANKOWSKI – Grał zbyt krótko, aby ocenić.

Kacper URBAŃSKI – Grał zbyt krótko, aby ocenić.

Karol ŚWIDERSKI – Grał zbyt krótko, aby ocenić.

Michał SKÓRAŚ – Grał zbyt krótko, aby ocenić.

Robert LEWANDOWSKI – Grał zbyt krótko, aby ocenić.

Czytaj więcej: Lewandowski bez konkretów, nowa twarz z błyskiem. Tak wypadli Polacy [OCENY]