Z Premier League do reprezentacji Polski. Simms blisko debiutu

08:35, 30. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Ellis Simms jest coraz bliżej reprezentacji Polski. Z informacji Piotra Wołosika wynika, że Anglik jest przymierzany do listopadowych powołań. Proces starania się o obywatelstwo jest w toku.

Ellis Simms
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ellis Simms

Ellis Simms blisko reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski ma obecnie problem, jeśli chodzi o pozycję napastnika. Wielkimi krokami Robert Lewandowski zbliża się do końca kariery w kadrze. Na dodatek pozostali piłkarze na pozycji numer dziewięć nie prezentują się zbyt dobrze, a część z nich jak Arek Milik czy Krzysztof Piątek nawet nie grają. Niewykluczone, że niebawem atak Biało-Czerwonych wzmocni napastnik prosto z Premier League. Do kadry przymierzany jest Ellis Simms.

Z tego, co słyszę, to jest mocno przymierzany na listopad. Jest kolejny etap serialu „Ellis Simms w reprezentacji Polski”. Dokumenty, które są wymagane do otrzymania polskiego obywatelstwa zostały złożone w konsulacie generalnym w Manchesterze – ujawnił Piotr Wołosik z Przeglądu Sportowego.

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To nie przesądza o powołaniu, ale kolejny krok został wykonany – dodał dziennikarz.

Czy Simms zostanie powołany? Piotr Wołosik mówi wprost, że kwestia powołania nie jest przesądzona. Natomiast może być tak, że sprawy formalne zostaną zakończone jeszcze przed powołaniami na listopadowe zgrupowanie. Wtedy byłby do dyspozycji selekcjonera.

Ellis Simms to piłkarz Coventry, czyli beniaminka tego sezonu Premier League. Na poziomie Championship w poprzedniej kampanii grał regularnie, występując w 43 ligowych meczach, w których strzelił 13 bramek. W bieżącym sezonie ma na swoim koncie tylko 3 spotkania i zaledwie 105 minut.

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