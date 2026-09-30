On zastąpi Urbana w reprezentacji Polski?! Wielki powrót

Reprezentacja Polski rozczarowuje w Lidze Narodów, a posada Jana Urbana wisi na włosku. Piotr Wołosik z Przeglądu Sportowego Onet ujawnił, że możliwy jest wielki powrót do kadry Jerzego Brzęczka.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Brzęczek może zastąpić Urbana na stanowisku selekcjonera

Reprezentacja Polski po dwóch meczach Ligi Narodów ma na swoim koncie tylko jeden punkt. Atmosfera wokół kadry zrobiła się gęsta, a Jan Urban znalazł się w ogniu krytyki. Panuje przekonanie, że wszystko zmierza do zmiany selekcjonera. Od jakiegoś czasu w mediach można pojawiają się nazwiska trenerów, którzy są łączeni z zastąpieniem 64-latka. Jedno z nich ujawnił Piotr Wołosik z Przeglądu Sportowego Onet.

– Panuje narracja, że szykuje się powrót Jerzego Brzęczka, a ten podobno stoi w blokach. Pozostając w klimacie spisku, Brzęczek miał ponoć ofertę, by przejąć Widzew Łódź, ale nie skorzystał, bo czeka na niego stołek selekcjonera – powiedział Piotr Wołosik.

Jerzy Brzęczek obecnie odpowiada za wyniki reprezentacji Polski do lat 21. Pod jego wodzą młodzieżówka doskonale sobie radzi w el. Mistrzostw Europy 2027. Na dwa mecze przed końcem Biało-Czerwoni są liderem grupy, wyprzedzając m.in. reprezentację Włoch i reprezentację Szwecji. Lada moment nasza „druga drużyna narodowa” zagra z nimi bezpośrednie spotkania, w których stawką będzie awans na EURO.

Warto przypomnieć, że Brzęczek w przeszłości pracował już z dorosłą reprezentacją. Za jej wyniki odpowiadał w latach 2018-2021. Pod jego wodzą Polska wywalczyła awans na Mistrzostwa Europy, lecz nie było mu dane poprowadzić zespołu na wielkim turnieju. Został zwolniony na kilka miesięcy przed startem Mistrzostw Europy. Łącznie prowadził naszą kadrę w 24 meczach, a jego bilans to 12 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek.