Wyniki meczów Euro 2020 – poniedziałek 21 czerwca

W poniedziałek 21 czerwca drużyny z grup B i C zakończyły rywalizację w fazie grupowej Euro 2020. Holandia pewnie ograła Macedonię Północną 3:0, Austria pokonała Ukrainę 1:0, Dania wygrała z Rosją 4:1, a Belgia z Finlandią 2:0. Znamy również pierwsze pary 1/8 finału. Włochy zagrają z Austrią, a Walia z Danią.

W poniedziałek rozegrano cztery mecze w fazie grupowej Euro 2020

W meczach grupy C Holandia wygrała z Macedonią Północną 3:0, a Austria z Ukrainą 1:0

W spotkaniach grupy B Dania pokonała Rosję 4:1, a Belgia Finlandię 2:0

Macedonia Północna – Holandia 0:3. Nie było odpuszczania

Reprezentacja Holandii już po dwóch meczach fazy grupowej była pewna awansu do 1/8 finału i to z pierwszego miejsca. Oranje nie zamierzali jednak odpuścić Macedończykom i wyszli po zwycięstwo. Frank de Boer desygnował bardzo silny skład na to spotkanie. Już w pierwszej połowie wynik otworzył Memphis Depay, a po przerwie dwa kolejne trafienia dołożył Georginio Wijnaldum. Macedonia Północna zapłaciła frycowe, debiutując na Euro. Goran Pandev i spółka przegrali wszystkie mecze i jadą do domu bez punktów.

Czytaj również:

Ukraina – Austria 0:1. Historyczna chwila i zawód ekipy Szewczenki

Austria przed meczem z Ukrainą była na trzecim miejscu w grupie. Istniały podejrzenia, że te drużyny zagrają na remis, który dałby najpewniej obu awans. Wiadomo też było, że na drugą drużynę grupy C czeka już w 1/8 finału reprezentacja Włoch. Austriacy wygrali skromnie 1:0 po golu Christopha Baumgartnera. Dla podopiecznych Franco Fody to pierwszy awans w historii z fazy grupowej mistrzostw Europy.

Czytaj również:

Rosja – Dania 1:4. Sborna rozbita w Kopenhadze

Dania po dwóch kolejkach miała na koncie zero punktów, ale ewentualne zwycięstwo z Rosją dawało jej szasnę na awans. Przy wygranej Belgów z Finlandią liczyli na bezpośredni awans z drugiego miejsca. Duńczycy długo nie mogli przebić rosyjskiego muru, ale w końcu Mikkel Damsgaard otworzył wynik przed przerwą. W drugiej połowie piłkarze Kaspera Hjulmanda tylko przez chwilę drżeli o wynik po golu kontaktowym Artioma Dziuby na 1:2, ale w trzy minuty zdobyli dwa gole i pewnie pokonali Sborną 4:1.

Czytaj również:

Finlandia – Belgia 0:2. Faworyt zgodnie z planem

W drugim spotkaniu grupy B faworyt był jasny. Reprezentacja Belgii miała bez większych problemów sięgnąć po komplet punktów i zanotować trzecie zwycięstwo z rzędu. Dzielna Finlandia broniła się długo, a bezbramkowy remis dawał jej awans z drugiego miejsca. Niespełna kwadrans przed końcem Lukas Hradecky strzelił bramkę samobójczą, a w 81. minucie Romelu Lukaku zamknął mecz, trafiając na 2:0. Do 1/8 finału z pierwszego miejsca awansowała Belgia, a z drugiego Dania, która o ćwierćfinał powalczy z Walią.

Czytaj również: