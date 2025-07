Lechia Gdańsk ogłosiła transfer! Spadkowicz zostaje w Ekstraklasie

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Alvis Jaunzems

Lechia zakontraktowała byłego defensora Stali Mielec

Lechia Gdańsk w ostatnich dniach przyspieszyła ze wzmocnieniami. Klub nie może mieć zaległości finansowych, aby przeprowadzać transfery, co wynika z jej dotychczasowych problemów organizacyjnych i decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wygląda na to, że sytuacja się poniekąd ustabilizowała, bowiem gdańszczanie dopinają kolejne ruchy kadrowe.

W środę potwierdzono, że piłkarzem Lechii zostanie Alvis Jaunzems. O tym wzmocnieniu mówiło się od dawna, choć ciągle brakowało finalizacji. Teraz nareszcie gdańszczanie ogłosili, że prawy defensor podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Do Lechii trafił w ramach wolnego transferu, gdyż wraz z końcem czerwca wygasł jego kontrakt ze Stalą Mielec.

Stal Mielec pożegnała się z Ekstraklasą, ale Jaunzems dalej będzie występował w elicie. W sezonie 2024/2025 uzbierał w sumie 34 mecze, raz trafiając do siatki. Był istotnym punktem defensywy ekipy, która spadła do pierwszej ligi. Do Polski trafił w sierpniu 2023 roku z rodzimej Valmiery.

https://twitter.com/LechiaGdanskSA/status/1942853222915358846

Jaunzems w Lechii ma zastąpić Dominika Piłę, który nie przedłużył umowy i dołączył do Cracovii. To jej trzecie letnie wzmocnienie – wcześniej pozyskano Matusa Vojtko oraz Mohameda Awada Allę.