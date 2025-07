Ter Stegen ma dostać ofertę. Chce go klub reprezentanta Polski Wojciech Mazurek Źródło: Mundo Deportivo Marc-Andre ter Stegen w najbliższym czasie ma otrzymać ofertę z Galatasaray. Turecki klub jest gotowy zaoferować mu 5 mln euro rocznie - informuje Mundo Deportivo.

Joan Gosa / Alamy Spanish LaLiga EA Sports: FC Barcelona v Villarreal CF. FC Barcelona player (1) Marc-Andre ter Stegen warming up during LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Villarreal CF in Olympic Stadium Lluis Companys, Barcelona, Spain, on May 18, 2025. Credit: Joan Gosa/Alamy Live News Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen