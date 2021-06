Reprezentacja Danii awansowała do 1/8 finału Euro 2020. Duńczycy rozbili Rosję 4:1 i zajęła drugie miejsce w grupie B, za pierwszą Belgią.

Na poniedziałkowy zaplanowano dwa mecze w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej w grupie B. Pewna awansu do 1/8 finału Euro 2020 była jedynie Belgia. O kwalifikację do kolejnej rundy walczyli natomiast gracze: Finlandii, Rosji oraz Danii.

Kopenhaga w ekstazie

Już pierwsze minuty mecze w Kopenhadze zwiastowały, że będziemy oglądać kapitalne spotkanie tak rzeczywiście było. Statystyki nie odzwierciedlają tego, co działo się na boisku Parken Stadium. Obie ekipy oddały bowiem łącznie siedem strzałów, po jednym celnym.

Rosjanie mogli, a nawet powinni objąć prowadzenie w 18. minucie, gdy Aleksandr Golovin efektownie minął rywali i wbiegł w pole karne. Następnie oddał strzał, który nogami świetnie obronił Kasper Schmeichel.

Siedem minut przed końcem regulaminowego czasu gry nastąpił wybuch euforii duńskich fanów. Ich ulubieńcy strzelili gola. Dokonał tego Mikkel Damsgaard. Do przerwy wynik już się nie zmienił.

Dania wypunktowała rywala

Po zmianie stron działo się jeszcze więcej, niż w pierwszej połowie. Po blisko godzinie gry, Dania wygrywała 2:0. Jeden z Rosjan zagrał piłkę w stronę swojego bramkarza, ale zrobił to na tyle źle, że futbolówka trafiła do Yussufa Poulsena. Nie miał on najmniejszego problemu z finalizacją akcji.

W 69. minucie Jannik Vestergaard sprokurował rzut karny i sędzia Clement Turpin wskazał na wapno. Odpowiedzialność na siebie wziął Artem Dzyuba, który przymierzył w sam środek bramki. Rosja przegrywała już tylko różnicą jednego trafienia.

Duńczycy pracowali bardzo ciężko, aby wywalczyć awans do fazy pucharowej. W odstępie trzech minut (79-82) strzelili dwa decydujące gole. Najpierw na listę strzelców wpisał się Andreas Christensen, a później Joakim Maehle. Obie bramki były fenomenalne. Zapewniły Danii triumf 4;1.