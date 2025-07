Toni Kroos przestrzegł ws. Lamine’ Yamala

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Toni Kroos zabrał głos ws. Yamala. „Kariera to nie sprint”

Lamine Yamal bardzo szybko stał się czołową postacią FC Barcelony. Kibice na całym świecie zachwycają się talentem niespełna 18-letniego skrzydłowego, ale nie brakuje również bardziej stonowanych głosów. Między innymi Claude Makelele nawoływał, aby nie nakładać na zawodnika zbędnej presji.

Głos w sprawie Yamala zabrał również Toni Kroos. Żywa legenda Realu Madryt nie kryła zachwytów nad talentem piłkarza Dumy Katalonii. Niemiec przyznał, że nigdy nie widział tak grającego piłkarza w tak młodym wieku.

– To, co sprawia, że ​​myślę, że ten chłopak jest wyjątkowy, to jego ciągłe dążenie do bycia widocznym na boisku. W trudnych chwilach zawsze staje na wysokości zadania, a w wieku 17 lat to nie jest normalne. Był bohaterem dwóch znakomitych sezonów, ostatni był wręcz spektakularny; nigdy nie widziałem takiego dzieciaka jak on – powiedział Kroos w rozmowie z „La Gazzettą dello Sport”.

Jednocześnie były pomocnik Realu Madryt przestrzegł wszystkich, zwracając uwagę na wciąż wczesny etap kariery Lamine’a Yamala. Niemiec stwierdził, że to nie sprint a maraton i na pełen sukces składa się nie tylko gra na boisku.

– Sukces nie zależy tylko od boiska, ale także od tego, co dzieje się na zewnątrz. Ma to duży wpływ i trzeba wiedzieć, jak radzić sobie z różnymi aspektami życia – stwierdził.