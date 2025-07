Kiwior znalazł się na rozdrożu. Transfer do giganta Serie A wciąż możliwy

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior oddalił się od Serie A, ale transfer wciąż jest możliwy

Jakub Kiwior miał udaną końcówkę sezonu 2024/2025 w Arsenalu, ale wokół jego osoby wciąż pojawia się wiele wątpliwości. Zdaje się, że Mikel Arteta nie do końca ufa Polakowi i dlatego Kanonierzy walczą o transfer nowego środkowego obrońcy. Coraz bliżej przybycia na Emirates Stadium jest Cristhian Mosquera.

Plany Arsenalu jasno sugerują konieczność wzmocnienia bloku defensywnego, co oczywiście nie może być pozytywną informacją dla Kiwiora. Polak i tak mierzył się z problemami z regularną grą, a przybycie nowego rywala mogłoby jeszcze bardziej pogorszyć jego sytuację. W związku z tym 25-latek jest coraz częściej łączony ze zmianą barw.

W ostatnich miesiącach najwięcej mówiło się o powrocie do Serie A. To właśnie grą na włoskich boiskach Jakub Kiwior zaimponował Arsenalowi, a więc można przypuszczać, że byłby to dla niego idealny kierunek. Niemniej jednak na ten moment temat ucichł, o czym poinformował Gianluca Di Marzio.

– Był na liście Juventusu w styczniu, ale w tej chwili nic konkretnego nie posunęło się naprzód. Kluby Serie A wolą pozyskać włoskich piłkarzy, takich jak Leoni czy Comuzzo – powiedział Di Marzio.

Włoski dziennikarz zaznaczył, że temat przenosin Kiwiora do Serie A może wrócić w kolejnych tygodniach. Kluby takie jak AS Roma, AC Milan, Juventus i Como mogą się zainteresować Polakiem, jeśli nie zrealizują swoich obecnych celów transferowych.

– W tej chwili wokół niego nic się nie dzieje, ale może to być okazja, ponieważ to zawodnik dobrze znający Serie A. Pod koniec okna transferowego mogą wrócić AS Roma, Juventus lub Milan, jeśli sprzeda Thiawa do Como – ocenił.