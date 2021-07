W piątek poznaliśmy dwóch pierwszych półfinalistów Euro 2020. Hiszpanie po szalonej serii rzutów karnych wyeliminowali Szwajcarów, a Włosi pokonali Belgów 2:1.

W piątek 2 lipca rozegrano dwa pierwsze spotkania ćwierćfinałowe Euro 2020

W pierwszym z nich Hiszpania wyeliminowała po rzutach karnych Szwajcarię, a w drugim Włosi pokonali Belgię 2:1

Oba zespoły zmierzą się we wtorkowym półfinale na Wembley

Szwajcaria – Hiszpania 1:1 pd. k. 1:3, bramkarze bohaterami

Hiszpanie świetnie rozpoczęli spotkanie, bo już od ósmej minuty prowadzili po tym, jak uderzenie Jordiego Alby z dystansu trafiło w Denisa Zakarię i wpadło do siatki. La Roja chciała wygrać ten mecz w trybie ekonomicznym, ale w drugiej połowie nieporozumienie pomiędzy dwoma stoperami Luisa Enrique wykorzystali Szwajcarzy. Remo Fleuer otrzymał piłkę w polu karnym i wystawił ją jak na złotej tacy Xherdanowi Shaqiriemu. Chwilę później asystent przy bramce wyrównującej wyleciał z boiska po brutalnym faulu na Gerardzie Moreno. Nie zmniejszyło to jednak intensywności, z jaką bronili Helweci. Zdołali oni dotrwać do serii rzutów karnych. Wielka w tym zasługa Yanna Sommera, który w dogrywce obronił kilka doskonałych okazji. W serii rzutów karnych musiał jednak uznać wyższość Unaia Simona. Golkiper Athleticu obronił dwie jedenastki, a Sommer tylko jedną. Dodatkowo gracze obu zespołów zmarnowali po jeszcze jednym strzale i ostatecznie to Hiszpanie awansowali do półfinału.

Belgia – Włochy 1:2. Wygrali lepsi, choć Belgowie nie odpuszczali

Belgowie nieźle weszli w mecz, zamykając boczne korytarze, ale dość szybko Włosi odzyskali inicjatywę. Przed upływem kwadransa do bramki trafił Leonardo Bonucci, ale arbiter dopatrzył się w tej sytuacji spalonego. Później, jednak, już w pełni legalnego gola zdobył Nicolo Barella. W 44. minucie fantastycznym uderzeniem z dystansu prowadzenie podwoił Lorenzo Insigne i wydawało się, że nic nie stanie Włochom na drodze do półfinału. Jednakże, jeszcze przed przerwą Giovanni Di Lorenzo sfaulował w szesnastce Jeremiego Doku, a rzut karny na gola zamienił Romelu Lukaku.

Po zmianie stron obaj bramkarze popisali się kilkoma efektownymi interwencjami, ale więcej bramek nie padło. Tym samym to Włosi zmierzą się we wtorek z Hiszpanami na stadionie Wembley.

