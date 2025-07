Legia pozbędzie się niewypału? Obrońca blisko nowego klubu

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Obrońca dogaduje odejście z Legii

Legia Warszawa znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i poszukuje oszczędności. Nie wyklucza również transferów wychodzących, choć oczywiście chciałaby utrzymać możliwie najwyższy poziom piłkarski. Ze stolicy Polski może wynieść się Sergio Barcia, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Legia sprowadziła go w zeszłym roku za kwotę niemal 500 tysięcy euro, ale ten nie zdołał zapracować na zaufanie Goncalo Feio. Sezon 2024/2025 zakończył z zaledwie 15 występami na koncie.

W Warszawie Barcia ewidentnie się nie zaaklimatyzował. Z tego względu od pewnego czasu łączy się go z transferem do innej ekipy. Wszystko wskazuje na to, że wróci do Hiszpanii, gdzie grał przed przenosinami do Legii. W jego kontekście przewijały się już takie kluby, jak Sporting Gijon czy Real Valladolid, lecz zdaniem dziennikarza Angela Garcii 24-latek zasili szeregi UD Las Palmas.

Barcia ma dopinać temat przenosin do Las Palmas. Najprawdopodobniej będzie to transfer definitywny, gdyż kontrakt Hiszpana obowiązuje jeszcze przez dwa lata.

🟡👀 La UD Las Palmas estría muy cerca de concretar la llegada de 𝐒𝐄𝐑𝐆𝐈𝐎 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐈𝐀.



El defensor llegará al conjunto canario procedente del Legia de Varsovia, dónde el curso pasado sumó 7p/1g en la Ekstralaska.



Vía @__AngelGarcia__ pic.twitter.com/9XuM4Q6DsX — Mundo Segunda (@MundoSegunda_) July 9, 2025

Legia ewidentnie już na niego nie liczy i jest pogodzona z odejściem. Barcia nie znalazł się w kadrze meczowej na nadchodzącą rywalizację z FK Aktobe. Jako uzasadnienie poinformowano, że w tym czasie dogaduje transfer do innej ekipy.