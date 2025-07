Messi wybrał klub. Tam zagra legendarny piłkarz

Leo Messi jest blisko przedłużenia kontraktu z Interem Miami - informuje Sacha Tavolieri. Amerykański klub przekonał go obietnicą transferu Rodrigo De Paula.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi blisko nowego kontraktu z Interem Miami

Leo Messi przez zdecydowaną większość kariery był związany z FC Barceloną. Do Hiszpanii przeprowadził się jako nastolatek w 2000 roku i bronił barw klubu przez następne dwadzieścia jeden lat. Z Dumą Katalonii rozstał się latem 2021 roku, gdy jego kontrakt dobiegł końca, wybierając ofertę z Paris Saint-Germain. Aktualnie od dwóch lat występuje w amerykańskiej MLS, zakładając koszulkę Interu Miami.

Kontrakt z Interem obowiązuje tylko do końca grudnia bieżącego roku. Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się informacje o przyszłości piłkarza. Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało, że 38-latek może przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Przez ostatnie tygodnie gwiazdor prowadził rozmowy kontraktowe z Al-Ahli. Nowe wieści, które przekazał Sacha Tavolieri nie pozostawiają wątpliwości.

Dziennikarz zdradził, że Messi jest blisko przedłużenia kontraktu z Interem Miami. Argentyńczyk ma zostać na Florydzie, ponieważ klub obiecał mu istotne wzmocnienia. Między innymi chodzi o transfer Rodrigo De Paula z Atletico Madryt.

Nie tak dawno Messi wraz z Interem brał udział w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. Udział w turnieju zakończyli na etapie 1/8 finału, przegrywając wysoko z Paris Saint-Germain (0:4). Mistrz Świata z 2022 roku wystąpił w czterech meczach, strzelając jednego gola.