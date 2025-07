Rodrygo postawił dwa warunki. Wtedy zostanie w Realu

Rodrygo przedstawił dwa warunki, które muszą zostać spełnione, aby został w Realu Madryt. Jak donosi AS, pierwszym z nich jest regularna gra. Drugi to fakt, że musi być ważnym zawodnikiem dla Xabiego Alonso.

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo chce regularnie grać i być ważną częścią składu u Xabiego Alonso

Real Madryt walczy o zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. Ostatnim rywalem podopiecznych Xabiego Alonso na drodze do finału będzie Paris Saint-Germain. Półfinałowe starcie odbędzie się w środę (9 lipca) o godzinie 21:00. W wyjściowej jedenastce Królewskich po pierwszym meczu nastąpiła kluczowa zmiana. Miejsce w składzie stracił Rodrygo, którego zastąpił Arda Guler.

Posadzenie skrzydłowego na ławce znów wywołało falę komentarzy dotyczących przyszłości Brazylijczyka. 24-latek przez ostatnie tygodnie był łączony z wieloma klubami. Wśród nich można wymienić takie zespoły jak Arsenal, Manchester United czy Al-Nassr.

Okazuje się jednak, że mimo zainteresowania ze strony innych drużyn Rodrygo jest skłonny, aby zostać w Madrycie. Dziennik AS zdradził, że piłkarz postawił dwa warunki, które muszą zostać spełnione, aby nie odszedł w trakcie obecnego okna transferowego. Reprezentant Brazylii chce być ważnym piłkarzem dla Xabiego Alonso oraz otrzymać odpowiednią liczbę minut na boisku.

Rodrygo, zanim dołączył do Realu Madryt był zawodnikiem Santosu. Brazylijczycy otrzymali za niego 45 milionów euro. W koszulce Królewskich rozegrał do tej pory 270 spotkań, w których zdobył 68 goli i zaliczył 51 asyst. Jego umowa obowiązuje do 2028 roku.