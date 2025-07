Cracovia ściąga Polaka z Włoch! Kiedyś kosztował 2 mln euro

Cracovia zapowiedziała trzeci letni transfer. Z informacji Mateusza Janiaka wynika, że do Pasów dołączy Mateusz Praszelik, który ostatnie lata spędził we Włoszech.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Stadion Cracovii

Praszelik wraca do Polski. Zagra w Cracovii

Cracovia dość spokojnie działa na rynku transferowym i nie spieszy się z pozyskiwaniem kolejnych piłkarzy. Wygląda na to, że ruchy mają być przemyślane, a nowi zawodnicy okażą się jakościowymi wzmocnieniami. Do tej pory ogłoszono dwa transfery – Dominika Piły oraz Filipa Stojilkovicia. W środę Pasy zapowiedziały trzeci letni nabytek, który lada moment powinien zostać ogłoszony. Dziennikarz Mateusz Janiak ujawnił szczegóły oraz personalia.

Do ekipy Luki Elsnera dołączy Mateusz Praszelik. 24-latek niegdyś uchodził za bardzo duży talent, a Śląsk Wrocław w 2023 roku sprzedawał go do Włoch za kwotę dwóch milionów euro. W Serie A Praszelik się nie przebił, ale już na jej zapleczu grał regularnie.

Ofensywny pomocnik może występować bliżej środka pola, jak i na skrzydle. Dla Cracovii powinno być to spore wzmocnienie, chociażby biorąc pod uwagę jego wszechstronność. Wychowanek Legii Warszawa od ponad trzech lat jest związany z Hellasem Werona – w tym czasie zaliczył dwa wypożyczenia. Sezon 2024/2025 spędził w Sudtirolu, rozgrywając w Serie B 27 spotkań.

❗️Mateusz Praszelik zostanie piłkarzem Cracovii.



Bardzo ciekawy ruch. Może Serie A nie podbił (cholernie szkoda tej kontuzji zaraz po debiucie w Veronie), ale w Serie B w ostatnim sezonie już trochę minut pozbierał. W ESA powinien być wzmocnieniem. — Mateusz Janiak (@eMJot23) July 9, 2025

Oczywiście Praszelik ma też konkretne doświadczenie z Ekstraklasy. Rozegrał w niej 46 spotkań, pięciokrotnie trafiając do siatki. Do tej pory najczęściej występował dla Śląska Wrocław, gdzie mocno się rozwinął.