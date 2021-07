W piątek poznaliśmy pierwszą półfinałową parę Euro 2020. Ćwierćfinałowa rywalizacja ułożyła się po myśli reprezentacji Hiszpanii i Włoch. Teraz obu drużynom przyjdzie się mierzyć w walce o finał.

Reprezentacje Hiszpanii i Włoch awansowały w piątek do półfinału Euro 2020

Hiszpanie w ćwierćfinałowym meczu pokonali po rzutach karnych Szwajcarię, natomiast Włosi ograli Belgów

Półfinałowe spotkanie pomiędzy tymi reprezentacjami rozgrane zostanie 6 lipca o godzinie 21:00

Pierwsi półfinaliści Euro 2020 wyłonieni

W pierwszym ćwierćfinałowym meczu, który był rozgrywany na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu, reprezentacja Szwajcarii mierzyła się z faworyzowaną Hiszpanią. Mecz ułożył się po myśli podopiecznych Luisa Enrique, którzy szybko objęli prowadzenie po samobójczym trafieniu Denisa Zakarii. W drugiej połowie Szwajcarzy zdołali jednak doprowadzić do wyrównania za sprawą Xherdana Shaqiriego i wynik 1:1 utrzymał się do końca podstawowego czasu gry. Półfinalisty nie wyłoniła również dogrywka, dlatego też po raz kolejny na tym turnieju byliśmy świadkami konkursu rzutów karnych. W tym elemencie skuteczniejsi okazali się Hiszpanie i to oni wywalczyli awans do półfinału.

W drugim piątkowym meczu niesamowite widowisko na Allianz Arena w Monachium stworzyły reprezentacje Belgii i Włoch. Drużyna Roberto Manciniego w pierwszej połowie prowadziła nawet dwoma bramkami po strzałach Nicolo Barelli i Lorenzo Insigne. Tuż przed przerwą kontaktowego gola z rzutu karnego dla Belgii zdobył Romelu Lukaku, dając tym samym swojej drużynie nadzieję przed drugą połową. Po przerwie Belgowi dążyli do zdobycia wyrównującego gola, ale mimo kilku dogodnych sytuacji, nie udało im się znaleźć sposobu na skierowanie piłki do włoskiej bramki. Wynik 2:1 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego i z awansu do najlepszej czwórki mogli cieszyć się Włosi.

Spotkanie pomiędzy reprezentacjami Włoch i Hiszpanii rozegrane zostanie 6 lipca (wtorek) o godzinie 21:00 na londyńskim Wembley.

