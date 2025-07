dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

FC Barcelona odrzuciła transfer Dumfriesa. Obserwuje inne nazwisko

FC Barcelona zrezygnowała z transferu Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan. Może to nieco dziwić, ponieważ holenderski obrońca jest dostępny za jedynie 25 milionów euro, które wynikają z zamieszczonej w kontrakcie klauzuli wykupu. Jednak Gianluca Di Marzio ujawnił dla Soccernews.nl, że Blaugrana ma inne priorytety transferowe.

Pierwszym celem Katalończyków jest Marc Pubill z Almerii. Zawodnik po sprowadzeniu do drużyny miałby zostać wypożyczony do Realu Betis, bo Barcelona ma już Julesa Kounde, który jest bezapelacyjnym numerem jeden. Właśnie dlatego pozyskanie piłkarza formatu Dumfriesa nie pasuje do planów Blaugrany. Holender stałby się opcją dopiero gdyby Kounde zdecydował się na odejście, ale na ten moment taki scenariusz jest mało prawdopodobny.

Inter nie spieszy się z szukaniem zastępstwa dla Dumfriesa. Brak ruchów na rynku sugeruje, że Włosi liczą na pozostanie 29-latka. Di Marzio podkreśla, że klauzula istnieje, ale zainteresowanie innymi klubami jest znikome.

Holender ma ugruntowaną pozycję w Mediolanie i nawet jeśli dostałby ofertę, to nie wiadomo, jaka byłaby jego reakcja. Istnieje duża szansa, że zawodnik nie zdecydowałby się na zmianę barw.