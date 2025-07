Atletico chce gwiazdę Barcelony. Simeone jest w nim zakochany

Atletico Madryt zamierza rozpocząć rozmowy z FC Barceloną ws. wypożyczenia Gaviego. Jak podaje portal okdiario.com fanem talentu piłkarza jest Diego Simeone. Duma Katalonii może być zmuszona do rozstania z pomocnikiem.

Gavi może zostać wypożyczony do Atletico Madryt

Atletico Madryt w poprzednim sezonie nie był w stanie nawiązać walki z Realem Madryt oraz FC Barceloną w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Ostatecznie podopieczni Diego Simeone zajęli 3. miejsce, więc planują istotne wzmocnienia, aby w przyszłych rozgrywkach poprawić pozycję w La Lidze. W grę wchodzi prawdziwy hit transferowy z udziałem piłkarza Dumy Katalonii.

Jak informuje serwis okdiario.com w kręgu zainteresowań Atletico znalazł się Gavi. Reprezentant Hiszpanii nie może liczyć na odpowiednią liczbę minut w Barcelonie. To sprawia, że pod znakiem zapytania stoi jego występ w Mistrzostwach Świata 2026.

Los Colchoneros planują rozpocząć rozmowy z Barceloną w celu wypożyczenia pomocnika. Źródło dodaje, że ekipa z Madrytu może przekonać Katalończyków gwarancją miejsca w wyjściowej jedenastce. Tym samym zwiększy to szanse 20-latka, aby pojechać na mundial.

Fanem talentu środkowego pomocnika jest Diego Simeone. Argentyńczyk ma być zakochany w umiejętnościach zawodnika. Przede wszystkim ceni jego waleczność, z jakiej znany jest wychowanek Blaugrany. Natomiast sam zainteresowany, póki co nie chce zmieniać otoczenia. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że Barcelona, aby obniżyć limit płacowy, będzie zmuszona rozstać się z Gavim.

W poprzednim sezonie Gavi rozegrał 42 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy gole i zaliczył trzy asysty. Kontrakt z Barceloną ma ważny do czerwca 2030 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 60 milionów euro.