Złe wieści dla Pogoni! Kamil Grosicki kontuzjowany

Kamil Grosicki w meczu z Lechem Poznań nabawił się kontuzji kostki. Jeszcze nie wiadomo, ile potrwa jego przerwa. Informacje w tej sprawie przekazał Dominik Markiewicz z "PogońSportNet".

Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Kamil Grosicki z kontuzją, kolejne złe wieści dla Pogoni

Pogoń Szczecin do końca obecnego sezonu najpewniej będzie toczyła zacięty bój o utrzymanie w PKO Ekstraklasy. Nie ma obecnie wątpliwości, że Szczecinianie są jedną z tych ekip, która – biorąc pod uwagę także trudny terminarz – może mieć problemy z zapewnieniem sobie bezpiecznej lokaty. Dlatego też po ostatniej porażce z Lechem Poznań doszło do pilnego spotkania władz klubu z trenerem i sztabem szkoleniowym. Owocem nocnej dyskusji może być zwolnienie Thomasa Thomasberga.

Niemniej kibice Pogoni Szczecin mają jeszcze jeden, równie duży problem. Według informacji przekazanych przez Dominika Markiewicza z „PogońSportNet”, w meczu z Kolejorzem kontuzji nabawił się Kamil Grosicki. Chodzi dokładnie o uraz kostki, choć jeszcze nie jest pewne, jak poważny on jest. Z pewnością jednak gdyby wyeliminował kapitana zespołu na tydzień czy dwa, byłaby to duża strata.

Kamil Grosicki w tym sezonie rozegrał w sumie 29 spotkań i zdobył w nich siedem goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego byłego reprezentanta Polski na 250 tysięcy euro. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

