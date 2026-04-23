Neuer z sugestią ws. przyszłości w Bayernie. Wszystko na to wskazuje

10:41, 23. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło: Florian Plettenberg

Manuel Neuer przyznał, że jest na dobrej drodze, by porozumieć się z Bayernem Monachium w sprawie nowej umowy. Bramkarz ma zostać w klubie na jeszcze jeden sezon - informuje Florian Plettenberg.

Manuel Neuer
Obserwuj nas w
fot. Imago/Peter Schatz / Alamy Live News Na zdjęciu: Manuel Neuer

Neuer bliski porozumienia z Bayernem

Manuel Neuer odkładał decyzję w sprawie swojej przyszłości, ale wygląda na to, że kibice wkrótce poznają jej efekt. Weteran rozważał przejście na piłkarską emeryturę, podczas gdy Bayern Monachium naciskał na kontynuowanie współpracy również w kolejnym sezonie. Faktem jest, że to wciąż podstawowy bramkarz Bawarczyków, dlatego jego odejście byłoby sporą stratą. Swoją klasę potwierdził w ostatnim dwumeczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt, choć w rewanżu popełnił poważny błąd. Mimo tego, zaliczył bardzo udane występy, co być może przekonało go do kontynuowania gry również w kolejnych miesiącach.

Bayern zdobył już mistrzostwo Niemiec, a także awansował do finału Pucharu Niemiec. Ma przed sobą także rywalizację z PSG w Lidze Mistrzów. Neuer uznał, że to odpowiedni moment, aby uchylić rąbka tajemnicy w sprawie swojej przyszłości. Przyznał, że jest na dobrej drodze, by osiągnąć porozumienie z Bayernem.

– Niczego w tym momencie nie ogłaszam, ale wygląda to dobrze – odpowiedział Neuer na pytania o nowy kontrakt.

Bayern nieustannie naciska na przedłużenie umowy do 2027 roku. Finalna decyzja gwiazdora jeszcze nie zapadła, ale w klubie wzrasta przekonanie, żę porozumienie zostanie osiągnięte. Neuer na pewno nie zamierza już grać dla innej drużyny.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości