Neuer z sugestią ws. przyszłości w Bayernie. Wszystko na to wskazuje

Neuer bliski porozumienia z Bayernem
Manuel Neuer odkładał decyzję w sprawie swojej przyszłości, ale wygląda na to, że kibice wkrótce poznają jej efekt. Weteran rozważał przejście na piłkarską emeryturę, podczas gdy Bayern Monachium naciskał na kontynuowanie współpracy również w kolejnym sezonie. Faktem jest, że to wciąż podstawowy bramkarz Bawarczyków, dlatego jego odejście byłoby sporą stratą. Swoją klasę potwierdził w ostatnim dwumeczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt, choć w rewanżu popełnił poważny błąd. Mimo tego, zaliczył bardzo udane występy, co być może przekonało go do kontynuowania gry również w kolejnych miesiącach.
Bayern zdobył już mistrzostwo Niemiec, a także awansował do finału Pucharu Niemiec. Ma przed sobą także rywalizację z PSG w Lidze Mistrzów. Neuer uznał, że to odpowiedni moment, aby uchylić rąbka tajemnicy w sprawie swojej przyszłości. Przyznał, że jest na dobrej drodze, by osiągnąć porozumienie z Bayernem.
– Niczego w tym momencie nie ogłaszam, ale wygląda to dobrze – odpowiedział Neuer na pytania o nowy kontrakt.
Bayern nieustannie naciska na przedłużenie umowy do 2027 roku. Finalna decyzja gwiazdora jeszcze nie zapadła, ale w klubie wzrasta przekonanie, żę porozumienie zostanie osiągnięte. Neuer na pewno nie zamierza już grać dla innej drużyny.