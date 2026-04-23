Neuer z sugestią ws. przyszłości w Bayernie. Wszystko na to wskazuje

Manuel Neuer przyznał, że jest na dobrej drodze, by porozumieć się z Bayernem Monachium w sprawie nowej umowy. Bramkarz ma zostać w klubie na jeszcze jeden sezon - informuje Florian Plettenberg.

fot. Imago/Peter Schatz / Alamy Live News Na zdjęciu: Manuel Neuer

Neuer bliski porozumienia z Bayernem

Manuel Neuer odkładał decyzję w sprawie swojej przyszłości, ale wygląda na to, że kibice wkrótce poznają jej efekt. Weteran rozważał przejście na piłkarską emeryturę, podczas gdy Bayern Monachium naciskał na kontynuowanie współpracy również w kolejnym sezonie. Faktem jest, że to wciąż podstawowy bramkarz Bawarczyków, dlatego jego odejście byłoby sporą stratą. Swoją klasę potwierdził w ostatnim dwumeczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt, choć w rewanżu popełnił poważny błąd. Mimo tego, zaliczył bardzo udane występy, co być może przekonało go do kontynuowania gry również w kolejnych miesiącach.

Bayern zdobył już mistrzostwo Niemiec, a także awansował do finału Pucharu Niemiec. Ma przed sobą także rywalizację z PSG w Lidze Mistrzów. Neuer uznał, że to odpowiedni moment, aby uchylić rąbka tajemnicy w sprawie swojej przyszłości. Przyznał, że jest na dobrej drodze, by osiągnąć porozumienie z Bayernem.

– Niczego w tym momencie nie ogłaszam, ale wygląda to dobrze – odpowiedział Neuer na pytania o nowy kontrakt.

🚨🔴 Manuel Neuer on Sky about his future: “I’m not going to announce anything right now … but at the moment it looks good.”



FC Bayern want to extend his contract until 2027. Within the club, there is cautious optimism growing that he will extend his contract again. However, no… pic.twitter.com/cP5Ca6ZqWr — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 22, 2026

Bayern nieustannie naciska na przedłużenie umowy do 2027 roku. Finalna decyzja gwiazdora jeszcze nie zapadła, ale w klubie wzrasta przekonanie, żę porozumienie zostanie osiągnięte. Neuer na pewno nie zamierza już grać dla innej drużyny.