Pogoń Szczecin porządkuje sztab. Decyzja już zapadła

Tomasz Grzegorczyk przestał być asystentem trenera pierwszego zespołu
Pogoń Szczecin poinformowała, że Tomasz Grzegorczyk przestaje pełnić funkcję asystenta trenera pierwszego zespołu. Jak przekazało biuro prasowe klubu, jego kontrakt pozostaje jednak w mocy i będzie realizowany do końca czerwca bieżącego roku.
45-letni szkoleniowiec dołączył do ekipy z PKO BP Ekstraklasy w styczniu 2025 roku. W trakcie obecnego sezonu miał okazję pełnić również rolę pierwszego trenera w charakterze tymczasowym. Jego praca była istotnym elementem funkcjonowania sztabu szkoleniowego, a klub podkreślił jego wkład w rozwój drużyny.
W oficjalnym komunikacie głos zabrał Tan Kesler – CEO Pogoni Szczecin. – Dziękujemy Tomaszowi za zaangażowanie oraz wkład w rozwój Pogoni Szczecin. Chcę podkreślić, że ta decyzja w żaden sposób nie umniejsza jego kompetencji ani klasy jako człowieka. Doceniamy jego profesjonalizm oraz codzienną, sumienną pracę wykonywaną na rzecz zespołu. Życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej – przekazał Turek cytowany przez oficjalną stronę internetową Portowców.
Decyzja o zmianie w sztabie wpisuje się w szersze działania organizacyjne klubu, który przygotowuje się do kolejnych wyzwań sportowych. Chociaż Grzegorczyk nie będzie już pełnił dotychczasowej funkcji, jego umowa zostanie w pełni uszanowana. To podkreśla profesjonalne podejście obu stron do zakończenia współpracy.