Pogoń Szczecin porządkuje sztab. Decyzja już zapadła

Pogoń Szczecin zdecydowała się na zmiany w sztabie szkoleniowym pierwszej drużyny. Klub ogłosił zakończenie współpracy z jednym z członków zespołu trenerskiego.

Pogoń Szczecin poinformowała, że Tomasz Grzegorczyk przestaje pełnić funkcję asystenta trenera pierwszego zespołu. Jak przekazało biuro prasowe klubu, jego kontrakt pozostaje jednak w mocy i będzie realizowany do końca czerwca bieżącego roku.

45-letni szkoleniowiec dołączył do ekipy z PKO BP Ekstraklasy w styczniu 2025 roku. W trakcie obecnego sezonu miał okazję pełnić również rolę pierwszego trenera w charakterze tymczasowym. Jego praca była istotnym elementem funkcjonowania sztabu szkoleniowego, a klub podkreślił jego wkład w rozwój drużyny.

W oficjalnym komunikacie głos zabrał Tan Kesler – CEO Pogoni Szczecin. – Dziękujemy Tomaszowi za zaangażowanie oraz wkład w rozwój Pogoni Szczecin. Chcę podkreślić, że ta decyzja w żaden sposób nie umniejsza jego kompetencji ani klasy jako człowieka. Doceniamy jego profesjonalizm oraz codzienną, sumienną pracę wykonywaną na rzecz zespołu. Życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej – przekazał Turek cytowany przez oficjalną stronę internetową Portowców.

Decyzja o zmianie w sztabie wpisuje się w szersze działania organizacyjne klubu, który przygotowuje się do kolejnych wyzwań sportowych. Chociaż Grzegorczyk nie będzie już pełnił dotychczasowej funkcji, jego umowa zostanie w pełni uszanowana. To podkreśla profesjonalne podejście obu stron do zakończenia współpracy.