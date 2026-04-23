Bayern ma wątpliwości. Może zrezygnować z transferu gwiazdy

Bayern Monachium pragnie latem się wzmocnić, ale nie za wszelką cenę. Na celowniku znajduje się Anthony Gordon, natomiast jego transfer nie jest jeszcze przesądzony.

Bayern wciąż nie jest pewny transferu Gordona

Bayern Monachium jest w grze o potrójną koronę. Zdobył już mistrzostwo Niemiec, a także awansował do finału Pucharu Niemiec. Po wyeliminowaniu Realu Madryt zmierzy się ponadto w półfinale Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Ekipa Vincenta Kompany’ego wierzy, że może w tym sezonie zgarnąć wszystkie trofea.

Klub stopniowo przygotowuje się też do przyszłego sezonu. Monitoruje rynek w poszukiwaniu jakościowych wzmocnień. Priorytetowym transferem wydaje się być Anthony Gordon, który ma na koncie świetne miesiące w Newcastle United. Potwierdził swoją skuteczność, notując 17 bramek oraz 5 asyst we wszystkich rozgrywkach. To gwiazdor Srok, który w razie konieczności może wystąpić na wszystkich pozycjach w ataku.

Bayern walczy o Anglika, a dużym zwolennikiem tego ruchu jest również Kompany, który dał już zielone światło. Sport1 studzi nieco emocje, sugerując, że transfer wcale nie jest przesądzony. Wiele zależy od tego, ile finalnie będzie oczekiwać Newcastle United. Na ten moment wycena sięga 86 milionów euro.

Oczywiście Bawarczycy chcą się latem wzmocnić, ale nie za wszelką cenę. Wierzą, że uda się uniknąć przesadnych wydatków, a za takowy uważana jest obecna wycena Gordona. Oba kluby będą jeszcze negocjować w tym temacie. Dotychczas kontaktowano się jedynie z otoczeniem zawodnika.