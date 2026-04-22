Górnik Zabrze szuka następcy Łubika. Na celowniku nowe nazwisko

Aleksander Bobek łączony z Górnikiem Zabrze

Górnik Zabrze już na początku maja stanie przed szansą na zdobycie trofeum. W finale STS Puchar Polski zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Spotkanie odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Drużyna prowadzona przez Michala Gasparika radzi sobie bardzo dobrze także w rozgrywkach ligowych. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 46 punktów i wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Polski.

Jednocześnie w klubie trwają przygotowania do letniego okna transferowego. Podstawowym bramkarzem zespołu jest obecnie Marcel Łubik, który przebywa w Zabrzu na wypożyczeniu z FC Augsburg. Wszystko wskazuje jednak na to, że 21-letni golkiper po sezonie wróci do Niemiec.

W związku z tym Górnik rozgląda się za nowym bramkarzem. Jak poinformował Szymon Janczyk z Weszło, na celowniku Zabrzan znajduje się Aleksander Bobek z ŁKS-u Łódź. 22-letni bramkarz w bieżącym sezonie rozegrał 23 spotkania w Betclic 1. Lidze, w których zanotował siedem czystych kont. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu.

Dla samego zawodnika byłaby to szansa na powrót do Ekstraklasy. W kampanii 2023/2024 wystąpił na najwyższym poziomie rozgrywkowym 27 razy. Bobek przez całą dotychczasową karierę związany jest z ŁKS-em. Kilka dni temu Górnik zabezpieczył również przyszłość innego bramkarza. Nową umowę podpisał Tomasz Loska. 30-latek związał się z klubem kontraktem obowiązującym do 2028 roku.