FC Porto – Sporting Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (22.04.2026)

FC Porto – Sporting Lizbona: typy bukmacherskie
Najciekawszą parą półfinałową Pucharu Portugalii jest mecz FC Porto – Sporting Lizbona. Obie te drużyny mogły myśleć o znalezieniu się w finale. Tymczasem jedna z tych ekip nie dostanie nawet możliwości walki o trofeum. Kto to będzie? Bliżej awansu niespodziewanie jest Sporting, który wygrał pierwszy mecz 1:0. Mimo tego faworytem rewanżu pozostaje FC Porto, które ma wszelkie argumenty, aby odrobić jednobramkową stratę. Mój typ: wygrana FC Porto.
FC Porto – Sporting Lizbona: ostatnie wyniki
FC Porto przyzwyczaiło kibiców do seryjnego wygrywania meczów. Tymczasem popularnym Smokom przytrafiło się kilka gorszych wyników. Takowym była strata punktów w lidze z Famalicao (2:2). Przede wszystkim bolesne dla FC Porto jest jednak odpadnięcie z Ligi Europy na etapie ćwierćfinału. Smokom nie udało się wyeliminować Nottingham Forest. Anglicy okazali się lepsi w dwumeczu o jedną bramkę.
Na arenie międzynarodowej nie gra już także Sporting. W jego przypadku rywalizacja o awans również była wyrównana. Ekipa z Lizbony trafiła w ćwierćfinale Ligi Mistrzów na Arsenal, którego uważa się za faworyta do końcowego triumfu. Anglicy wciąż mają na to szansę, ponieważ wygrali dwumecz 1:0. Sporting nie poradził sobie także ostatnio w lidze, gdzie przegrał derby z Benfiką 1:2.
FC Porto – Sporting Lizbona: historia
W sezonie 2025/2026 kluby te grały ze sobą już trzykrotnie. W lidze portugalskiej korzystniej wypadło FC Porto, które w Lizbonie wygrało 2:1, a przed własną publicznością zremisowało 1:1. Sporting zrewanżował się rywalowi dopiero w pierwszym półfinale Pucharu Portugalii. Na początku marca wygraną 1:0 zapewniło trafienie Luisa Suareza z rzutu karnego.
FC Porto – Sporting Lizbona: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują FC Porto. Gospodarze mają zauważalnie większe szanse na wygraną, o czym świadczy współczynnik 2.15 na sukces tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po zwycięstwo sięgnie Sporting, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.05.
FC Porto – Sporting Lizbona: kto wygra?
FC Porto – Sporting Lizbona: przewidywane składy
Porto: D Costa; A Costa, Bednarek, T Silva, Kiwior; Froholdt, Varela, Veiga; Pepe, Gul, Pietuszewski
Sporting: Silva; Vagiannidis, Diamonde, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Pote; Suarez
FC Porto – Sporting Lizbona: transmisja meczu
Mecz FC Porto – Sporting Lizbona odbędzie się w środę (22 kwietnia) o godzinie 21:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w aplikacji sport.tvp.pl.
