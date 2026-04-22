FC Porto – Sporting Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (22.04.2026)

FC Porto – Sporting Lizbona: typy bukmacherskie

Najciekawszą parą półfinałową Pucharu Portugalii jest mecz FC Porto – Sporting Lizbona. Obie te drużyny mogły myśleć o znalezieniu się w finale. Tymczasem jedna z tych ekip nie dostanie nawet możliwości walki o trofeum. Kto to będzie? Bliżej awansu niespodziewanie jest Sporting, który wygrał pierwszy mecz 1:0. Mimo tego faworytem rewanżu pozostaje FC Porto, które ma wszelkie argumenty, aby odrobić jednobramkową stratę. Mój typ: wygrana FC Porto.

Oskar STS 2,30 Wygrana FC Porto przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Porto – Sporting Lizbona: ostatnie wyniki

FC Porto przyzwyczaiło kibiców do seryjnego wygrywania meczów. Tymczasem popularnym Smokom przytrafiło się kilka gorszych wyników. Takowym była strata punktów w lidze z Famalicao (2:2). Przede wszystkim bolesne dla FC Porto jest jednak odpadnięcie z Ligi Europy na etapie ćwierćfinału. Smokom nie udało się wyeliminować Nottingham Forest. Anglicy okazali się lepsi w dwumeczu o jedną bramkę.

Na arenie międzynarodowej nie gra już także Sporting. W jego przypadku rywalizacja o awans również była wyrównana. Ekipa z Lizbony trafiła w ćwierćfinale Ligi Mistrzów na Arsenal, którego uważa się za faworyta do końcowego triumfu. Anglicy wciąż mają na to szansę, ponieważ wygrali dwumecz 1:0. Sporting nie poradził sobie także ostatnio w lidze, gdzie przegrał derby z Benfiką 1:2.

FC Porto – Sporting Lizbona: historia

W sezonie 2025/2026 kluby te grały ze sobą już trzykrotnie. W lidze portugalskiej korzystniej wypadło FC Porto, które w Lizbonie wygrało 2:1, a przed własną publicznością zremisowało 1:1. Sporting zrewanżował się rywalowi dopiero w pierwszym półfinale Pucharu Portugalii. Na początku marca wygraną 1:0 zapewniło trafienie Luisa Suareza z rzutu karnego.

FC Porto – Sporting Lizbona: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują FC Porto. Gospodarze mają zauważalnie większe szanse na wygraną, o czym świadczy współczynnik 2.15 na sukces tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po zwycięstwo sięgnie Sporting, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.05.

FC Porto Remis Sporting CP 2.15 3.05 3.05 2.15 3.05 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2026 13:05

FC Porto – Sporting Lizbona: kto wygra?

FC Porto – Sporting Lizbona: przewidywane składy

Porto: D Costa; A Costa, Bednarek, T Silva, Kiwior; Froholdt, Varela, Veiga; Pepe, Gul, Pietuszewski

Sporting: Silva; Vagiannidis, Diamonde, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Pote; Suarez

FC Porto – Sporting Lizbona: transmisja meczu

Mecz FC Porto – Sporting Lizbona odbędzie się w środę (22 kwietnia) o godzinie 21:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w aplikacji sport.tvp.pl.

