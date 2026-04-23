Real Madryt skorzysta z okazji? Może wzmocnić nim środek pola

09:29, 23. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło: Marca

Real Madryt może odkupić latem pomocnika Stuttgartu. Chema Andres opuścił przed rokiem stolicę Hiszpanii i mocno rozwinął się w Bundeslidze. Królewscy myślą o jego powrocie - ujawnia "Marca".

Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Stuttgartu

Real postawi na powrót wychowanka?

Real Madryt po odpadnięciu z Ligi Mistrzów skupia się już na przyszłym sezonie. Wciąż może zdobyć mistrzostwo Hiszpanii, ale najprawdopodobniej sięgnie po nie Barcelona, która ma dużą przewagę punktową. Gigant z Santiago Bernabeu zakończy więc tę kampanię bez choćby jednego trofeum. To trudna sytuacja, ale Florentino Perez zamierza uniknąć rewolucji kadrowej, gdyż uważa obecny skład za wystarczająco jakościowy, by walczyć o najwyższe cele. Oczywiście dojdzie do drobnych zmian i wzmocnień niektórych pozycji.

Na pewno do Realu wróci tego lata Endrick, a ponadto odkupiony z Como zostanie Nico Paz. Niewykluczone, że postąpi tak samo w przypadku kolejnego wychowanka, czyli Chemy. Przed rokiem młody Hiszpan wylądował w Stuttgarcie, który zapłacił za niego trzy miliony euro.

W ciągu ostatnich miesięcy Chema znacząco się rozwinął. Zaliczył dla Stuttgartu 35 spotkań i zdobył trzy bramki. Dalej nie jest pewniakiem do pierwszego składu, ale jego notowania stoją wysoko. Wzrosła również jego wartość – „Transfermarkt” wycenia go już na 15 milionów euro.

Dla Realu to sugestia, aby skusić się na jego powrót. „Marca” informuje, że faktycznie myśli o takiej opcji. Przy okazji rozstania dogadał ze Stuttgartem korzystną klauzulę odkupu za 13,5 mln euro.

