Lewandowski nie jest jedyny. Oni mogą odejść z Barcelony

Barcelona planuje zmiany kadrowe podczas letniego okienka. Kilku zawodników może opuścić drużynę. Jeden z nich to Robert Lewandowski, choć kandydatów jest więcej - ujawnia Sique Rodriguez.

Barcelona postawi na większą przebudowę? Gwiazdy na wylocie

Barcelona pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Hiszpanii. Celowała również w Ligę Mistrzów, ale udział w tych rozgrywkach zakończyła na ćwierćfinale, gdzie lepsze okazało się Atletico Madryt. Hansi Flick zapowiada, że znów powalczy z drużyną o to trofeum w kolejnym sezonie. Plany są więc ambitne, a klub postara się sprostać oczekiwaniom i latem odpowiednio wzmocnić skład. Nie można wykluczyć większej przebudowy, bowiem transfery wiążą się z koniecznością pozbycia się kilku zawodników. W grupie piłkarz „na wylocie” znajduje się Robert Lewandowski.

Na tę chwilę wiele wskazuje na to, że Polak opuści drużynę. Jego kontrakt wygasa, a ewentualne przedłużenie jest uzależnione od zaakceptowania znacznie gorszych warunków finansowych. Barcelona jest skłonna go zatrzymać, ale kluczowa decyzja należy do Lewandowskiego.

Oprócz kapitana Biało-Czerwonych, Barcelona może latem sprzedać Marca Casado, Ferrana Torresa czy Ronalda Araujo. Ten pierwszy nie może liczyć na względy Flicka, który rzadko korzysta z jego usług. Zrozumiał, że najlepsze dla jego rozwoju będzie odejście do drużyny, w której zostanie liderem.

Przyszłość Torresa poniekąd zależy od decyzji Lewandowskiego, choć Barcelona może pozbyć się obu snajperów. Araujo z kolei nie spełnia oczekiwań, zarówno jeśli chodzi o kwestie sportowe, jak i te przywódcze. W przyszłym sezonie w drużynie może zabraknąć również Roony’ego Bardghjia, natomiast w jego przypadku chodzi najprawdopodobniej o wypożyczenie.