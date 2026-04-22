Pogoń Szczecin zainteresowana 21-latkiem z Węgier

Pogoń Szczecin zainteresowała się 21-letnim pomocnikiem z Węgier. O sytuacji poinformował w serwisie X Daniel Trzepacz, który powołał się na węgierskie media.

Tamas Szucs na radarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin miała w tym sezonie walczyć o czołowe lokaty. Aspiracje w klubie były bardzo wysokie. Tymczasem Portowcy całkowicie zawiedli w obecnej kampanii i bronią się przed spadkiem. Po 29. ligowych kolejkach zajmują dopiero 14. lokatę i mają zaledwie trzy oczka przewagi nad strefą spadkową. Końcówka rozgrywek w Szczecinie może być bardzo gorąca. Ewentualny zjazd do 1. Ligi byłby totalną kompromitacją.

Obecna sytuacja może wskazywać, że władze klubu nie są zadowolone z postawy drużyny i już myślą o wzmocnieniach pod kątem kolejnej kampanii. Na celowniku Portowców miał się znaleźć młody węgierski pomocnik, o czym informuje Daniel Trzepacz.

– Według węgierskich mediów Pogoń Szczecin jest zainteresowana 21 letnim środkowym pomocnikiem z Węgier. To Tamas Szucs, piłkarz Debrecen. W marcu zadebiutował w kadrze Węgier. W tym sezonie 88% możliwych do rozegrania meczów, 3 gole i 4 asysty – przekazał w serwisie X Daniel Trzepacz. Szucs swoje pierwsze kroki w futbolu stawiał w węgierskim Honved. Następnie trafił do młodzieżowej drużyny FC Kopenhagi, skąd ostatecznie trafił do Debrecena.

W następnej serii gier Pogoń czeka wyjazdowe starcie z Cracovią, a do końca rozgrywek zmierzy się jeszcze z Wisłą Płock, Jagiellonią Białystok, Zagłębiem Lubin oraz GKS-em Katowice.

