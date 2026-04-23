Pululu odrzucił bajeczną ofertę! Mógł zarobić fortunę

Afimico Pululu ma ważny kontrakt z Jagiellonią Białystok tylko do końca sezonu. Jego przyszłość pozostaje niepewna. "Fakt" ujawnia, że niedawno odrzucił lukratywną ofertę spoza Europy.

Dimitrije Vasiljevic/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu dostaje kolejne oferty. Jedną już odrzucił

Jagiellonia Białystok wciąż walczy o Afimico Pululu, który najprawdopodobniej latem zmieni klub. W czerwcu wygasa jego umowa, a decyzji w sprawie przyszłości wciąż nie ma. Białostoczanie niedawno złożyli mu kolejną ofertę z nadzieją, że tym razem zostanie przyjęta, ale zawodnik daje sobie więcej czasu na wybór miejsca pracy. Zainteresowanie jego usługami jest ogromne, zarówno w Polsce, jak i innych krajach.

W kontekście pozostania w Ekstraklasie mowa nie tylko o Jagiellonii, ale również chociażby Widzewie Łódź. Media od miesięcy łączą go z tym kierunkiem, choć na dzisiaj wydaje się on nierealny, bowiem Widzew może spaść do pierwszej ligi. Wobec tego najbardziej prawdopodobny jest wyjazd Pululu z Polski. „Fakt” ujawnia szczegóły oferty, która ostatnio wylądowała na stole gwiazdora Jagiellonii.

Zainteresował się nim jeden z katarskich klubów, który zaproponował trzyletni kontrakt z łącznymi zarobkami przekraczającymi 18 milionów złotych. Pululu jednak nawet nie podjął się negocjacji i szybko odrzucił tę opcję.

Celem napastnika jest dalsza gra w Europie. W tym sezonie uzbierał w sumie 17 bramek oraz 8 asyst w 42 występach. Błyszczał zarówno na boiskach Ekstraklasy, jak i w europejskich pucharach, co z pewnością wpłynęło na zainteresowanie z innych lig.