Zastąpi w przyszłości Urbana?! Trener odpowiedział wprost

Michal Gasparik osiąga świetne wyniki z Górnikiem Zabrze. Nic więc dziwnego, że łączy się go z reprezentacją Polski. W rozmowie z serwisem Roosevelta81.pl ujawnił, co o tym wszystkim myśli.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Gasparik nie myśli obecnie o reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski to obecnie temat numer jeden we wszystkich sportowych mediach. Po trzech miesiącach przerwy i lecie bez Mistrzostw Świata podopieczni Jana Urbana w końcu wracają do gry o stawkę. Celem na Ligę Narodów ma być powrót do dywizji A, co zapewni zwycięstwo w grupie. Ze startem rozgrywek łączy się fakt, że selekcjoner gra o posadę. Media donoszą, że brak awansu może skutkować zmianą trenera.

Jednym z potencjalnych kandydatów, o których się mówi w kontekście przyszłego selekcjonera jest Michal Gasparik. Trener Górnika Zabrze w rozmowie z serwisem Roosevelta81.pl wprost przyznał, że nie myśli o tym, a Jan Urban to odpowiedni człowiek na stanowisku.

– Mogę jedynie się zaśmiać. W Polsce macie naprawdę świetnych trenerów, do tego grona bez wątpienia zalicza się Jan Urban – idealny człowiek na tym stanowisku. Trudno mi cokolwiek powiedzieć o tych pogłoskach, bo absolutnie nie jest to dla mnie żaden temat do rozmyślań, nie mam czegoś takiego w głowie – powiedział Michal Gasparik w rozmowie z serwisem Roosevelta81.pl.

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Jaka przyszłość czeka 44-letniego szkoleniowca ze Słowacji? Gasparik przyznał, że chciałby zostać w Górniku i podpisać nowy kontrakt. Jest szczęśliwy w Zabrzu, osiąga sukcesy, więc wszystko jest tak, jak powinno być. Obecna umowa z klubem wygasa w czerwcu przyszłego roku.

– Nie wybiegam w przyszłość aż tak daleko, ale z pewnością bardzo chciałbym przedłużyć kontrakt i być tu nadal szczęśliwy. Na ten moment my, jako sztab, bardzo dobrze się tu czujemy. A co to znaczy w piłce „długo”? Trudno to określić. To wszystko zależy od wyników oraz długofalowych ambicji samego klubu – odpowiedział trener Górnika Zabrze.