Superkomputer tak widzi koniec sezonu Ekstraklasy. Są zaskoczenia

PKO BP Ekstraklasa może przynieść sporo niespodzianek. Górnik Zabrze według prognozy BETSiE ma 22,1 proc. szans na mistrzostwo Polski. Faworytem do tytułu jest z kolei Lech Poznań.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Jagiellonii Białystok

Superkomputer wytypował mistrza Ekstraklasy

PKO BP Ekstraklasa po raz kolejny dostarcza emocji. Tym razem nie na boisku, ale również w statystycznych prognozach. Najnowsze wyliczenia BETSiE wskazują, że największe szanse na zdobycie tytułu ma Lech Poznań. Według rachunku prawdopodobieństwa Kolejorz zakończyłby sezon ze średnią 65,6 punktu, a szanse na zdobycie mistrzostwa kraju oszacowano na 61,5 proc. Jeszcze ciekawiej wygląda natomiast sytuacja Górnika Zabrze, który według modelu ma być drugim zespołem w tabeli.

Śląska ekipa może zakończyć rozgrywki ze średnią 60,7 punktu, a jego szanse na mistrzostwo wynoszą 22,1 proc. Zabrzanie mają również 55,9 procent prawdopodobieństwa zajęcia miejsca w TOP 2 oraz 73,7 procent na podium. Za ich plecami znalazła się z kolei Legia Warszawa ze średnią 55,9 punktu. Stołeczny klub ma 7,6 procent szans na tytuł i 45,1 procent na zakończenie sezonu w najlepszej trójce. Tymczasem Jagiellonia Białystok w prognozie jest czwarta.

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Interesująco zapowiada się także rywalizacja o europejskie puchary. Korona Kielce ma według wyliczeń zakończyć sezon na piątej pozycji z dorobkiem 50,1 punktu. Wisła Kraków i Pogoń Szczecin powinny znaleźć się odpowiednio na szóstym i siódmym miejscu, a tuż za nimi sklasyfikowano Widzew Łódź. Różnice są jednak niewielkie. Wisła ma 36,8 procent szans na miejsce w TOP 6, Pogoń 37,9 procent, a Widzew 38,1 procent. To zapowiada walkę, w której wiele może się zmienić w kolejnych tygodniach.

Walka będzie niezwykle ciekawa

Dużo mniej powodów do optymizmu mają zespoły z dolnej części przewidywanej tabeli. Raków Częstochowa został umieszczony dopiero na 13. miejscu, ze średnią 41,9 punktu. Model daje jednak Częstochowianom 21,4 procent szans na spadek. Podobne ryzyko przypisano Motorowi Lublin, który ma 21,9 procent na taki rozwój wydarzeń. Jeszcze wyżej znajdują się Wieczysta Kraków (35,8 procent) i Piast Gliwice (36 procent). Najgorzej wygląda sytuacja Śląska Wrocław oraz Radomiaka Radom. Prawdopodobieństwo degradacji tych drużyn wynosi odpowiednio 60,8 i 68,7 proc.

Według informacji BETSiE końcowy układ tabeli może zatem mocno różnić się od tego, czego oczekiwaliby kibice poszczególnych klubów. Lech pozostaje zdecydowanym faworytem do mistrzostwa, ale bardzo mocna pozycja Górnika sprawia, że Zabrzanie nie są jedynie statystycznym tłem dla lidera. W środku stawki zapowiada się zacięta walka o europejskie aspiracje, natomiast na dole kilka zespołów może do ostatnich kolejek drżeć o utrzymanie.

Końcowa tabela Ekstraklasy wg BETSiE

Oto końcowa tabela Ekstraklasy wg BETSiE przed rozpoczęciem 10. kolejki: