Barcelona podjęła decyzję ws. Alvareza. Deco wypalił bez ogródek

FC Barcelona zdecydowała, że kończy starania o transfer Juliana Alvareza. Potwierdził to dyrektor sportowy Deco, który wprost zasugerował, że temat Argentyńczyka to już przeszłości.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona zrezygnowała z Alvareza

FC Barcelona starała się latem o transfer nowego napastnika, który miał zastąpić w składzie Roberta Lewandowskiego. Wymarzonym kandydatem był Julian Alvarez, za którego Katalończycy złożyli nawet ofertę. Na przeszkodzie stanęło jednak Atletico Madryt, które kategorycznie wykluczyło sprzedaż piłkarza ligowemu rywalowi. Nie chodziło nawet o sam fakt rywalizacji w tej samej lidze, a zachowanie Blaugrany w stosunku do Los Colchoneros.

Dyrektor sportowy mistrza Hiszpanii został wprost zapytany o przyszłość Alvareza w kontekście Barcelony. Jego wypowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości. To koniec starań o transfer mistrza świata z 2022 roku. „Julian Alvarez to już przeszłość. Musimy patrzeć w przyszłość. Jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. Mam nadzieję, że u niego również wszystko dobrze i że pomaga swojemu klubowi. W piłce jest wiele negocjacji i wiele transferów, do których ostatecznie po prostu nie dochodzi„ – mówił Deco.

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Alvarez musi teraz zmienić plany i zastanowić się nad tym, co dalej. Jego przyszłość w Atletico to spory znak zapytania, ponieważ publiczne zapowiedzi o chęci zmiany klubu nadszarpnęły jego wizerunek. Kibice w pewnym momencie wprost domagali się odejścia Argentyńczyka. Latem miał także opcje w postaci Arsenalu, lecz w rozmowie z Mikelem Artetą zakomunikował, że nie zamierza wracać do Anglii. Tym samym zamknął sobie kolejną furtkę.

W tym sezonie Alvarez gra rzadko. Na swoim koncie ma jedynie 4 mecze, w których zagrał jednie 173 minuty.